Сегодня день рождения депутата, артисток и модельера

Сегодня, 6 августа исполнилось 54 года Семену Максимовичу БЕРЕЗИНУ, депутату государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), генеральному директору Региональной страховой компании «Стерх», отличнику здравоохаранения РФ, отличнику фармации РС (Я).

В этот же день отмечает свой день рождения Альбина Михайлова КЫЧКИНА-БОРИСОВА, солистка государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона, заслуженная артистка РФ, народная артистка РС (Я).

Сегодня отмечает свой день рождения Лариса Иннокентьевна ТРОЕВА, артистка-экстремалка.

6 августа отмечает свой день рождения Лидия БУДИЩЕВА, известный художник-модельер.