Сегодня день рождения депутата, артистки и журналистов

Сегодня, 8 сентября исполнилось 34 года Александру СУСОЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республик Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 50 лет Петру ВАСИЛЬЕВУ, известному журналисту, помощнику председателя правительства Республики Саха (Якутия). Сегодня отмечает свой день рождения Татьяна БУРЦЕВА, известный журналист, телезвезда НВК САХА. 8 сентября отмечает свой день рождения Алена ЯКОВЛЕВА, звезда якутской эстрады. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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