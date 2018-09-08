Сегодня день рождения депутата, артистки и журналистов

Сегодня, 8 сентября исполнилось 34 года Александру СУСОЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республик Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 50 лет Петру ВАСИЛЬЕВУ, известному журналисту, помощнику председателя правительства Республики Саха (Якутия).
Сегодня отмечает свой день рождения Татьяна БУРЦЕВА, известный журналист, телезвезда НВК САХА.
8 сентября отмечает свой день рождения Алена ЯКОВЛЕВА, звезда якутской эстрады.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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