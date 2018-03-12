Сегодня день рождения депутата, артиста и кинодеятеля

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Сегодня, 12 марта исполнилось 65 лет Павлу Павловичу ПИНИГИНУ, депутату государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), заместителю директора спорткомплекса «Триумф».
В этот же день исполнилось 65 лет Владимиру Ильичу ЗАБОЛОЦКОМУ, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия), мелодисту.
Сегодня отмечает свой день рождения Ирина ЭНГЕЛИС, кинодеятель, председатель жюри Якутского кинофестиваля, главный специалист отдела развития профессионального искусства и кино Министерства культуры и духовного развития Якутии.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU