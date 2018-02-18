Сегодня день рождения артиста, журналиста, финансиста и писателя

Сегодня, 18 февраля исполнилось 50 лет Григорию Борисовичу ПЕТРОВУ, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия), солисту Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона. В этот же день отмечает свой день рождения Наталья Романовна ПОПОВА, главный редактора газеты «Ил Тумэн». 18 февраля отмечает свой день рождения Любовь ПРОКОПЬЕВА, директор ООО «Финэк», бизнес-консультант, экономист-производственник, антикризисный менеджер. Сегодня исполнилось 46 лет Тургуну ПОПОВУ, общественному деятелю, лидеру движения «Ураанхай», организатору спорта, писателю. comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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