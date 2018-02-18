Сегодня день рождения артиста, журналиста, финансиста и писателя

Сегодня, 18 февраля исполнилось 50 лет Григорию Борисовичу ПЕТРОВУ, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия), солисту Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона.
В этот же день отмечает свой день рождения Наталья Романовна ПОПОВА, главный редактора газеты «Ил Тумэн».
18 февраля отмечает свой день рождения Любовь ПРОКОПЬЕВА, директор ООО «Финэк», бизнес-консультант, экономист-производственник, антикризисный менеджер.
Сегодня исполнилось 46 лет Тургуну ПОПОВУ, общественному деятелю, лидеру движения «Ураанхай», организатору спорта, писателю.comments powered by HyperComments
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU