Сегодня день рождения артиста, искусствоведа, журналиста и главы общины

Сегодня, 1 июля исполнилось 75 лет Михаилу Егоровичу СЕМЕНОВУ, артисту Саха академического драматического театра им. П.А. Ойунского, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Надежда АКИМОВА, известная журналистка.
Сегодня отмечает свой день рождения Ия МЕККЮСЯРОВА, искусствовед.
1 июля отмечает свой день рождения Вера Гивеновна ШАМАЕВА, глава Корейской общины Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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