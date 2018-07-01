Сегодня день рождения артиста, искусствоведа, журналиста и главы общины

Сегодня, 1 июля исполнилось 75 лет Михаилу Егоровичу СЕМЕНОВУ, артисту Саха академического драматического театра им. П.А. Ойунского, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Надежда АКИМОВА, известная журналистка. Сегодня отмечает свой день рождения Ия МЕККЮСЯРОВА, искусствовед. 1 июля отмечает свой день рождения Вера Гивеновна ШАМАЕВА, глава Корейской общины Республики Саха (Якутия). Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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