Сегодня день рождения артиста и предпринимателя

Сегодня, 3 июля отмечает свой день рождения Дмитрий ШАДРИН – ШАНДОР, директор автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Государственная кинокомпания «Сахафильм», артист театра и кино, аниматор. В этот же день отмечает свой день рождения Катерина ГРИГОРЬЕВА, владелица сети салонов «Этностиль». Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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