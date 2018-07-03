Сегодня день рождения артиста и предпринимателя

Сегодня, 3 июля отмечает свой день рождения Дмитрий ШАДРИН – ШАНДОР, директор автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Государственная кинокомпания «Сахафильм», артист театра и кино, аниматор.
В этот же день отмечает свой день рождения Катерина ГРИГОРЬЕВА, владелица сети салонов «Этностиль».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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