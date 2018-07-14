Сегодня день рождения артиста и медиамагната

Сегодня, 14 июня исполнилось 72 года Ивану Прокопьевичу СТЕПАНОВУ, известному басу, народному артисту России и Якутии.

В этот же день исполнилось 38 лет Юрию ГОРОДЕЦКОМУ, главному редактору газет «Жизнь Якутска», «Криминальный Якутск», «Московский комсомолец» в Якутии» и «Комсомольская правда» в Якутии».