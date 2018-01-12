Сегодня день рождения агронома, художника и журналиста

Сегодня, 12 января отмечает свой день рождения Мария Алексеевна ЧЕРТКОВА, заслуженный агроном ЯАССР и РФ, заслуженный ветеран СО РАСХН, ветеран тыла и труда, супруга и муза поэта и писателя Ивана ГОГОЛЕВА – КЫНДЫЛ.

В этот же день исполнилось 54 года Константину Константиновичу ИЛЬКОВСКОМУ, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия).

12 января исполнилось 75 лет Эдуарду Иосифовичу ВАСИЛЬЕВУ, заслуженному художнику РФ.

Сегодня исполнилось 24 года Анатолию ХРАМОВУ, главному редактору Международного общественно-экономического журнала «Yakutia Today».