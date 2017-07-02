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Республика
2 июля 2017, 9:46
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Сегодня — День реки Лена

2 июля — День реки Лена. Министр охраны природы РС(Я) Сахалин Афанасьев поздравляет всех якутян и гостей республики с этим праздником.

Дорогие друзья!

От имени коллектива Министерства охраны природы РС(Я) и от себя лично поздравляю вас с Днем реки Лена! Лена река – представляет собой одну из самых чистых пресноводных артерий планеты, на берегах которой активно развивается сельское хозяйство и животноводство. Она входит в десятку самых длинных рек мира, длина могучей реки равна 4400 км.

По преданию, свое название река получила от эвенков и звучит как «Елюенэ», которое со временем трансформировалось в более привычное имя «Лена». Как водится у всех народов мира, название крупнейшего водотока региона легко переводится и обозначает «Большая река» или «Большая вода».

В этом году, в честь празднования реки Лена Министерство охраны природы РС(Я) проводит различные мероприятия. Так, основным мероприятием станет традиционная декада «Знаю и люблю родную реку Лена». В рамках декады по республике пройдут экологические акции «Здоровье малых рек – здоровье нации», «Сохраним реку Лену», «Чистый маршрут» по привлечению населения к мониторинговым исследованиям водной экосистемы реки Лены и ее притоков, благоустройству зон отдыха на территории ООПТ, выставки и конкурсы «Лена. Жизнь великой реки» в библиотеках и музеях республики, культурно-массовые мероприятия и т.д.

В Республике Саха (Якутия) этот праздник отмечают всего несколько лет, но с каждым годом День реки Лена обретает всё большую популярность. Ведь река Лена в сердце каждого якутянина занимает особое место. Она наша кормилица, защита и охрана родной реки – наша святая обязанность. Каждый должен понимать, что от состояния реки Лена зависит благополучие и сила всей республики.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых достижений, благополучия и стабильности, процветания и уверенности в завтрашнем дне!

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Источник: Пресс-служба Министерства охраны природы РС(Я)
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