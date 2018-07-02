Сегодня День реки Лена

Дорогие якутяне!

От имени коллектива Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) и от себя лично от всей души поздравляю вас с Днем реки Лена!

День реки Лена отмечается в Республике Саха (Якутия) с 2013 года. Это знаковое событие не только для нашей республики, но и для всей страны и мира, так как Лена занимает десятую позицию в мире по длине и восьмую по полноводности. Она является главной транспортной артерией и кормилицей Средней Сибири.

В этот день Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) на площади Ленина с 12.00 ч. проводит торжественное мероприятие «Река Лена – гордость Якутии». Для всех горожан и гостей столицы будут представлены мастер-классы, выставки, презентации, для молодежи флешмоб, квест-игра, для детей конкурс рисунков на асфальте и т.д.

Кроме того, в рамках Дня реки Лена в муниципальных образованиях, расположенных вдоль бассейна реки Лена, сегодня будут проведены различные мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию реки Лена.

Отрадно, что этот праздник стал поистине всенародным и одним из основных способов привлечения внимания общественности к вопросам экологии, а также стимулирования интереса и действий, направленных на улучшение состояния главной реки республики – реки Лена.

Дорогие друзья! Желаю всем здоровья, чистой окружающей среды и процветания нашей республики! Только совместными усилиями мы с вами сможем сохранить в первозданном виде нашу великую реку Лена и оставить её будущим поколениям!

Сахамин Афанасьев,

и.о. министра экологии, природпользования и лесного хозяйства РС(Я)