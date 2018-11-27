Сегодня – День профсоюзного работника

В День профсоюзного работника в коридоре административного корпуса Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи появился красивый новый стенд профсоюзной организации. Решив узнать, какие надежды профком возлагает на новый стенд, подхожу к председателю профсоюзного комитета Марие Ершовой.

– С праздником Вас, Мария! И с новым стендом!

– Спасибо, мы действительно заказали новый стенд, поскольку считаем, что информация о работе создает позитивный имидж профсоюзной организации. Очень рады, что стенд получился красивый и современный. В центре стенда – эмблема профсоюза медицинских работников, информация о сегодняшнем профкоме, слева и справа расположены удобные пластиковые «кармашки», куда мы будем вкладывать и постоянную информацию о профсоюзных группах, и свежую информацию – новости из жизни больницы, профкома, фотографии, что-то еще, что будет интересно всем работающим.

– Какие задачи он будет выполнять?

– Стенд поможет нам создавать у работников больницы полное представление о профсоюзах в целом, рассказывать о задачах, которые решает профком больницы, способствовать созданию общественного мнения о его работе, работе коллектива в целом. Красочно оформленный стенд, мы считаем, поможет нам привлечь и новых членов. Вообще мы стараемся использовать все информационные каналы, и внутренние (больничная газета «ИнфоЦЭМП», сайт больницы) и внешние – интернет, инстаграм, республиканские и городские газеты, телевидение, но все-таки считаем, что стенд будет нагляднее, доступнее и эффективнее, поскольку он у всех на глазах и всегда доступен.

Не секрет, что о профсоюзах сейчас многие имеют достаточно смутное представление, но с уважением к профсоюзным активистам должна сказать, что профсоюз на сегодня не формальное членство, а, пожалуй, единственная организованная сила, способная решать многие проблемы. В Республиканской больнице №2, к примеру, профсоюзный комитет представляет интересы 1282 человек из 1500 работающих, а это, согласитесь, говорит о многом.