Сегодня День Пожарной охраны России

Сегодня, 30 апреля, Пожарная охрана России отмечает свою 368-ю годовщину со дня своего основания. Это праздник мужественных людей, готовых по первому зову, с риском для жизни вступить в борьбу с одной из самых страшных стихий – огнем. Эта трудная и опасная работа требует от человека высочайшего уровня мастерства, дисциплинированности, способности быстро принять единственно верное решение в экстремальных условиях.

Истоки пожарного дела на Руси имеют глубокие корни – огонь всегда был страшной угрозой для российских городов и сел преимущественно деревянной застройки. В огне ежегодно погибали тысячи людей, причинялся неизмеримый материальный ущерб государству. Издревле борьба с пожарами считалась общим делом жителей и лишь постепенно, из века в век, формировалась профессиональная пожарная служба.

Раньше пожарные отмечали свой профессиональный праздник 17 апреля – в день подписания Лениным «Декрета об организации государственных мер борьбы с огнем». Это был день Советской пожарной охраны. Восстанавливая историческое прошлое, ученые Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны нашли более ранний документ, предусматривающий меры по предотвращению пожаров. Им стал изданный царем Алексеем Михайловичем Романовым 365 лет назад «Наказ о градском благочинии». Документ этот был датирован 30 апреля, и именно в этот день принято отмечать День пожарной охраны России.

Сегодня эта трудная и опасная работа требует от человека высочайшего уровня мастерства, дисциплинированности, способности быстро принять единственно верное решение в экстремальных условиях.

Современная противопожарная служба, имея в своих рядах специалистов высокой квалификации и располагая разнообразной техникой, способна успешно бороться с любым пожаром. На страже стоят профессиональные пожарные, которые стремятся сделать все возможное, чтобы предупредить страшную для людей беду.

На протяжении 368 лет пожарные России, не жалея сил, а зачастую и самой жизни, стоят на передовой линии борьбы с огнём. В России испокон веков ценили и уважали самоотверженный труд огнеборцев. История пожарного дела насчитывает множество примеров их беззаветного и самоотверженного служения обществу.

В наших сердцах свято хранятся имена героев, погибших в схватке с огнём, отдавших свою жизнь за спасение людей.

Отдельные слова благодарности ветеранам пожарной охраны. Спасибо вам за труд, мудрые советы и готовность всегда прийти на помощь!

Уважаемые ветераны и личный состав противопожарной службы, примите искренние поздравления с Днем пожарной охраны России! Крепкого здоровья вам и вашим семьям, счастья, благополучия! Стойкости и силы, мужества и воли в исполнении служебного долга, дальнейших успехов в вашей сложной и необходимой Отечеству работе! И, по традиции пожарных, желаем всем огнеборцам России сухих рукавов!