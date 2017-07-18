Сегодня – День Государственного пожарного надзора

18 июля 2017 года сотрудники Государственного пожарного надзора отмечают свой профессиональный праздник – в этот день Государственному пожарному надзору России исполняется 90 лет.

Государственный пожарный надзор в России – это сильная и эффективная система предупреждения и профилактики пожаров. Для выполнения этой задачи сотрудники ГПН регулярно проводят различные профилактические акции, следят за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах, обучают население правилам обращения с первичными средствами пожаротушения, выясняют причины, в результате которых произошел пожар и т.д. Всех функций, возложенных на органы ГПН, и не перечислить.

Сегодня Государственный пожарный надзор в Якутии – это Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), а также подразделения надзорной деятельности, расположенные в муниципальных районах республики. Сотрудникам ГПН приходится справляться с огромным объемом работы, они осуществляют три вида надзорной деятельности: надзор в области пожарной безопасности, в области гражданской обороны и в области защиты территорий от чрезвычайных ситуаций. Кроме того, ими проводится работа по дознанию по делам о техногенных пожарах и лесных пожарах. Государственные инспекторы по пожарному надзору на сегодняшний день обеспечены необходимой техникой и оборудованием, позволяющей выполнять все поставленные задачи по обеспечению безопасности населения республики.

«Пожарная охрана и Государственный пожарный надзор всегда были тесно взаимосвязаны. Огнеборцы ежегодно ликвидируют сотни пожары в нашей республике, и не представляется возможным подсчитать, сколько пожаров предотвращают и не допускают инспекторы пожарного надзора. И все вместе мы выполняем важнейшую задачу МЧС России, ясно и четко сформулированную в девизе Министерства: «Предотвращение. Спасение. Помощь». Поэтому сегодня хотелось бы поздравить с праздником всех сотрудников Федеральной противопожарной службы, Государственной противопожарной службы Якутии и Государственного пожарного надзора, — отмечает Сергей Овчинников. – В этот день желаю всем коллегам крепкого здоровья, счастья, благополучия в семье!».

Из истории

Точкой отсчета в истории возникновения Государственного пожарного надзора стало подписание 18 июля 1927 года Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Советом Народных Комиссаров «Положения об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР». На вновь созданные органы Государственного пожарного надзора были возложены функции разработки противопожарных мероприятий в области предупреждения пожаров и их тушения, надзор за состоянием пожарной безопасности организаций, руководство делом автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации, рассмотрение уставов добровольных пожарных организаций и содействие развитию пожарно-технического образования в стране.

Началось планомерное осуществление профилактических мероприятий: на всех крупных промыслах и предприятиях стали проводиться пожарно-технические обследования. Вопросы пожарной безопасности стали предметом широкой агитации и пропаганды. В цехах, на предприятиях, в жилом секторе создавались специальные ячейки по предупреждению пожаров и борьбе с ними. А в Ленинграде на базе Института инженеров коммунального строительства был образован факультет инженеров противопожарной обороны, который начал готовить первых пожарных специалистов.

За 90 лет пожарный надзор прошел много этапов становления и развития, к которым прибавились и мероприятия по надзору не только в области пожарной безопасности, но и по линии гражданской обороны и по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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