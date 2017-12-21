Сегодня чукчи встретят Новый год

Чукчи справляют Новый год на неделю раньше, чем весь остальной мир. Происходит это в самую длинную ночь в году – с 21 на 22 декабря.

Называется праздник Пэгытти, по имени ритуальной звезды, которая восходит в эту ночь. В традиционной астрономии это звезда Альтаир в созвездии Орла. Для чукчей восхождение Пэгытти знаменовало начало нового года, так как с этого момента световой день начинал прирастать.

Начинался праздник с разжигания ритуального костра. Делали это с помощью священной «огнивной» доски. У каждой семьи она была своя: считалось, что передавать огонь, добытый с помощью своей доски, можно только родственниками, иначе в семью придет горе. Эта священная доска, наряду с амулетами и семейными бубнами, являлась материальным воплощение идеи об «охране» стада. Чукчи считали ее хозяином стада. И правда, своей формой доска напоминает фигуру человека, углубления, полученные от сверления, являлись «глазами», а на «шею» доски привязывали веревку с фигурками, обозначавшими оленей. Вокруг жертвенных костров чукчи устраивали танцы и исполняли песенные речитативы, основным посылом которых были пожелания добра и света.

Праздник Пэгытти был тесно связан не только с представлениями чукчей о том, что небесные светила имеют непосредственное влияние на земную жизнь, но и хозяйственным укладом – оленеводством. Обязательным элементом обрядов у чукчей были жертвоприношения. На Пэгытти чукчи наполняли салом и жиром небольшие кожаные чашки. Таким образом, северный народ старался задобрить злых духов. Считалось, что в эту ночь нельзя думать о плохом, встречать новый год нужно было только с добрыми пожеланиями. В таком случае, весь следующий год будет сулить удачу и радость. Это стоит взять на заметку не только жителям Севера. Ведь не так важно, танцуют ли чукчи сейчас вокруг ритуальных костров – важно, с каким чувством встречают люди праздник.