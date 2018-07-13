Седовласый фельдшер

Сегодня, 12 июля 2018 года, моему отцу исполнилось бы 100 лет.. Я его помню все время в трудовых хлопотах, никогда он не сидел без дела. У него, так же, как и у меня, рано поседела голова — все в районе звали его Маҥан Баттах. И очень многие его уважали, с ним советовались, почитали его как умудренного жизнью старика. А ведь ушел из жизни он всего лишь в 66 лет — он был старше меня сегодняшнего только на два года…

Его знали все старожилы Сунтарского района и уважительно, с любовью называли его «седовласым фельдшером». Еще бы, он отдал 44 года своей жизни охране здоровья своих земляков. Этим летом, 12 июля, ему исполнилось бы 100 лет…

Мой отец Петр Павлович Коротов родился в местности Нэксэгэй Аллагинского наслега в семье Павла Егоровича и Марии Иевлевны Коротовых в разгар лета, как раз в день начала сенокоса — в Петров день, и был назван в честь этого святого. Его дед Егор вместе со своими четырьмя братьями в конце 19 века, спасаясь от голода, переселился из города Вилюйска в эти благодатные земли. Двое братьев, поселившиеся в Сунтаре и Олекминске, так и остались Анисимовыми, а остальных троих, которые избрали местом своей дальнейшей жизни Аллагу, сначала прозвали Куораттар (выходцы из города), а затем это прозвище благодаря местным священникам превратилось в фамилию нашего рода, ставшую единственной в своем роде в Якутии.

У Петра был старший брат Егор — Георгий Павлович, который впоследствии стал первым в Якутии доктором сельскохозяйственных наук и посвятил всю жизнь изучению и сохранению аборигенного якутского скота. А Петр хотел лечить людей.

Любовь Васильевна Попова

В 1937 году он поступил в Якутскую фельдшерско-акушерскую школу, которую успешно окончил. Первого июля 1940 года он молодым специалистом прибыл в далекий Аллаиховский район и приступил к работе в качестве разъездного фельдшера и исполнением обязанностей помощника госсанинспектора. Будучи единственным медицинским работником на огромной территории, он стал лечить практически все болезни у местных оленеводов и их семей, научился принимать роды и даже делать самостоятельно операции аппендицита. В краю бескрайней тундры и скалистых гор он проработал шесть лет. С началом Великой Отечественной войны Петр неоднократно просился на фронт, но ему отказывали всякий раз как необходимому в районе специалисту, имеющему бронь. К тому же как раз перед самой войной, 30 мая 1941 года, на него возложили обязанности заведующего райздравотделом, которые он исполнял до конца 1944 года.

Фатима Афанасьевна Кириллина

Затем в 1946-1948 гг. он работал в Верхневилюйском районе. В этот период он сам изобрел прибор под названием буж-насос для лечения уретрита, испытывал в течение трех лет и, доказав его необходимость, добился использования в лечебной практике по всей республике.

в первом ряду слева первый

Молодой фельдшер очень хотел повысить свою квалификацию, но за неимением средств не смог уехать в центральные города для учебы. В 1949 году он вместе со своим земляком Яковом Петровичем Бакычаровым (ставшим впоследствии доцентом, деканом медицинского факультета ЯГУ) поехал в Ленинград с целью поступить в Военно-медицинскую академию имени С.М.Кирова, но его не приняли в связи с превышением предельного возраста. Вернувшись в Якутск, он стал работать в республиканской малярийной станции.

17 августа 1949 года он начал трудовую деятельность в Усть-Алданском районе. Молодой фельдшер ездил по отдаленным наслегам, лечил практически все болезни, производил даже хирургические операции. Здесь он нашел свою любовь, познакомившись с учительницей математики из Орто-Эбянской школы Любовью Васильевной Поповой. Проработав в Усть-Алдане два года, молодая пара решила вернуться на родину Петра. 20 августа 1951 года отец был назначен заведующим фельдшерским пунктом в Кутанинском наслеге.

После этого трудовая биография медика связана с известным на всю республику Кемпендяем. Здесь находятся знаменитые целебные грязи, на основе которых еще в 1921 году был открыт курорт, закрывшийся в тяжелые времена Великой Отечественной войны. В 1952 году было принято постановление Совета Министров ЯАССР об открытии Кемпендяйской грязелечебницы, 14 апреля ее заведующим назначили П.П.Коротова. Несмотря на все трудности только что восстанавливающейся после кровопролитной войны, невзирая на отсутствие финансов и рабочей силы, отец с честью справился с заданием, и 1 июля новое медицинское учреждение открыло свои двери для трудящихся республики.

В 50-60-х годах Петр Павлович занимался общественной работой, избирался председателем районного общества Красного Креста, возглавлял районный профсоюзный комитет медицинских работников. Трудился вызовным фельдшером, работал и в санэпидстанции. В 1954-1955 г. исполнял обязанности заведующего Сунтарском райздравотделом.

Во время войны и после нее в республике был широко распространен туберкулез легких, проводилась широкомасштабная работа по искоренению этой социальной болезни. Необходимо было осваивать новые методы борьбы с коварным заболеванием, применять новую технику. Поэтому Петра Павловича в 1955 году направили на полугодовые курсы в Московский институт рентгенологии и радиологии, откуда он вернулся на родину первым дипломированным специалистом в рентгеноскопии.

В 1955 году его направили работать в Сунтаарский противотуберкулезный диспансер. Затем с 1960 по 1963 гг. он работал заведующим ФАП в заречном поселке Туойдаах. И с этого времени вплоть до самой кончины Петр Павлович работал фельдшером и рентгентехником в Сунтарской районной больнице. Его коллегами и лучшими друзьями были врачи С.С.Черепанов, Ф.Ф.Семенов, В.А.Васильев, К.Г.Кузнецов, рентгентехник Н.И.Китаев.

В 1967 году ему было присвоено звание «Отличник здравоохранения СССР».

Во второй половине 50-х годов наша мама Любовь Васильевна тяжело заболела. К сожалению, медицина оказалась в то время бессильна против этого заболевания, и наши бабушка с дедушкой забрали ее к себе в Усть-Алдан, где она скончалась. Оставшись один с четырьмя детьми, Петр Павлович через несколько лет женился на вдове с тремя детьми Кириллиной Фатиме Афанасьевне, которая приняла нас как своих родных. Впоследствии появились на свет еще три мальчика, и мы жили большой дружной семьей в доме, выстроенном руками папы на улице Партизанской, в селе Сунтар. Наш любимый отец Петр Павлович Коротов скончался после долгой продолжительной болезни 10 мая 1984 г., когда ему было всего 66 лет. А наша вторая мама Ф.А.Кириллина ушла из жизни 3 января 2013 года в возрасте 90 лет. Мы всегда с любовью и искренним уважением вспоминаем наших родителей, чьи жизни нынче продолжаются в 28 внуках и 27 правнуках.

Сын Владислав Коротов.