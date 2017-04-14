«Себян» закрыт, за ним закроются большинство автозимников

С 14 апреля 2017 года приказом КП РС(Я) «Дороги Арктики» закрыт участок автодороги «Себян» с. Суордах — 166 автодороги Верхоянье. Также, с сегодняшнего дня снижена грузоподъемность до 10 тонн на участке п.Батагай — граница Верхоянского улуса автодороги «Яна» и на участке Батагай — Батагай-Алыта (по реке) автодороги «Верхоянье». До 16 тонн снижена грузоподъемность на участке м. Бурустах — с.Сасыр — граница Верхнеколымского улуса автодороги «Арктика».

Во избежание возникновения опасных для жизни ситуаций, обращаем внимание перевозчиков соблюдать установленную грузоподъемность на ледовых переправах и автозимниках. Приказы о понижении грузоподъемности и закрытии автозимников можно найти на официальном сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) по адресу: https://mintrans.sakha.gov.ru/departament-dorozhnoj-sluzhby во вкладке «Понижение грузоподъемности, закрытие автозимников 2017 год».

Сроки закрытия автозимников:

Арктические улусы (районы):

1. на автодороге «Анабар» на участке п. Удачный – с.Оленек с 10.01.2017 г. разрешено движение для автотранспортных средств с общей массой до 30 т. Подрядчик МУАД АК АЛРОСА (ПАО). Задействовано техники: К702 — 2 ед., БКУ, гусеничный бульдозер Четра Т-15 — 1ед., КАМАЗ ПАРМ, УРАЛ топливозаправщик.

2. на автодороге «Анабар» на участке с.Оленек – гр. Анабарского улуса с 10.01.2017 г. разрешено движение для автотранспортных средств с общей массой до 30 т. Подрядчик МУАД АК АЛРОСА (ПАО). Задействовано техники: МТЗ-92ПЧ — 4 ед., К-702 МБА БКУ — 2 ед., Четра Т-15, Урал ТЗ, КамАЗ ПАРМ.

3. на автодороге «Анабар» на участке гр. Анабарского улуса – с. Юрюнг-Хая с 10.01.2017 г. разрешено движение для автотранспортных средств с общей массой до 30 т. 25.02.2017г. на участке км 1365 по км 1367 произошел выход наледи по руслу реки, глубиной 0,5 м, протяженностью 2 км. Данный участок находится 44 км от с.Саскылах. Проезд обеспечен по временному объезду по сухопутному и ледовому маршруту через озеро Крест-Кюель, протяженность объезда около 10 км. Подрядчик МУАД АК АЛРОСА (ПАО). Задействовано техники: К-701 с отвалом — 5 ед., бульдозер — 1 ед., КДМ — 1 ед., легковой а/м — 2 ед., дорожные рабочие — 5 человек.

4. на автодороге «Арктика» на участке гр. Верхнеколымского улуса – г.Среднеколымск — п.Андрюшкино в Среднеколымском улусе. С 13.04.2017 года понижена грузоподъемность движения автотранпсорта с общим весом до 16 тонн по автозимнику «Арктика» на участке км 670+850 — км 1597+880 (гр.Верхнеколымского улуса — гр.Чукотского Автономного Округа) в Среднеколымском, Нижнеколымском улусах. Подрядчик ООО «Дороги Колымы». Задействовано техники: К-701 — 2 ед., КАМАЗ ТЗ — 1 ед., вахтовка – 1 ед.

6. на автодороге «Арктика» на участке п.Андрюшкино – пгт.Черский — гр.ЧАО в Нижнеколымском улусе. С 13.04.2017 года понижена грузоподъемность движения автотранпсорта с общим весом до 16 тонн по автозимнику «Арктика» на участке км 670+850 — км 1597+880 (гр.Верхнеколымского улуса — гр.Чукотского Автономного Округа) в Среднеколымском, Нижнеколымском улусах.Подрядчик ООО «Дороги Колымы». Задействовано техники: К-701 — 2 ед., КАМАЗ ТЗ — 1 ед., вахтовка – 1 ед.

7. на автодороге «Булун» на участке гр. Усть-Янского улуса – п. Тикси. С 03.02.2017г. Разрешено движения автотранспортных средств на всем протяжении участка с общей массой до 30 тонн. Подрядчик ООО «Восход». Задействовано техники: К-700 — 1 ед., ЗИЛ-131 (вахта), Т-150 – 1 ед,, фронтальный погрузчик XCMG LF500 – 1 ед;

Северные улусы (районы):

1. на автодороге «Кобяй» на участке с. Асыма – р. Тюгэнэ с 16.11.2016 г. открыто движение для автотранспортных средств с общей массой до 30 т. Подрядчик ООО «Амгор». Задействовано техники: Грейдер — 2 ед., К-700 с отвалом -1 ед., погрузчик с отвалом — 1 ед., экскаватор — 1 ед.

2. на автодороге «Кобяй» на участке р. Тюгэнэ – с. Кобяй с 16.11.2016 г. открыто движение для автотранспортных средств с общей массой до 30 т. Подрядчик ООО «Кобяйдорстрой». Задействовано техники: Грейдер — 1 ед., К-700 с отвалом -1 ед., погрузчик с отвалом — 1 ед.,

3. на автодороге «Кобяй» на участке с. Кобяй – п. Кальвица с 05.12.2016 г. открыто движение для автотранспортных средств с общей массой до 30 т. Подрядчик ООО «Кобяйдорстрой». Задействовано техники: Т-150 – 1 ед., К-700 с отвалом -1 ед.

4. на автодороге «Кобяй» на участке п. Кальвица – п. Сангар с 10.01.2017г. Разрешен проезд автотранспортных средств до 30 тонн. Подрядчик ООО «Кобяйдорстрой». Задействовано техники: Т-150 — 1 ед.

5. на автодороге «Эдьигээн» Автозимник на участке г.Вилюйск-п.Жиганск с 26.12.2016 разрешено движение автотранспортных средств с обшей массой до 30 тонн. Подрядчик: АО «Алмазы Анабара». Задействовано техники: К-702 БКУ – 4 ед., топливозаправщик – 2 ед., Камаз ПАРМ – 1 ед. Закрытие автозимника 15.04.2017 года Приказ подписан

6. на автодороге «Алдан» на участке п.Эльдикан – п.Джебарики-Хая с 11.04.2017 года понижение грузоподъемности до 20 тонн. Подрядчик ООО «Дороги Усть-Маи».

7. на автодороге «Алдан» на участке п.Хандыга – п.Джебарики-Хая с 01.12.2016 г. открыто движение для автотранспортных средств с общей массой до 30 т. Подрядчик ООО «Дортранс».

8. на автодороге «Лючинская» на участке 510-й км а/д «Вилюй» – с. Мукучи с 05.12.2016 г. открыто движение для автотранспортных средств с общей массой до 30 т. Подрядчик ООО «ВИД-2000». Задействовано техники: ДТ-98 — 1 ед., К-701 — 1 ед. Закрытие автозимника 15.04.2017 года Приказ подписан

9. на автодороге «Лючинская» на участке с. Мукучи – с. Кобяй с 05.12.2016 г. открыто движение для автотранспортных средств с общей массой до 30 т. Подрядчик ООО «ВИД-2000». Задействовано техники: К-701 — 1 ед. Закрытие автозимника 15.04.2017 года Приказ подписан.

10. на автодороге «Сангар» на участке п. Сангар – с. Ситте с 10.01.2017г. Разрешен проезд для грузовых автотранспортных средств до 25 тонн, запрещено движение для легковых транспортных средств. Подрядчик ООО ГК «Уйгу-Быйан». Задействовано техники: погрузчик с клином, боковым отвалом- 2ед., К-700 — 1 ед.

11. на автодороге «Сангар» на участке с. Ситте – с.Булуус с 10.01.2017г. Разрешен проезд автотранспортных средств до 30 тонн. Подрядчик ООО ГК «Уйгу-Быйан». Задействовано техники: погрузчик с клином, боковым отвалом- 2ед., К-700 — 1 ед.

12. на автодороге «Сангар» на участке с.Булуус – с.Батамай с 18.01.2017г. разрешено движение автотранспортных средств с общей массой до 30 тонн. Подрядчик ООО ГК «Уйгу-Быйан». Задействовано техники: погрузчик с клином, боковым отвалом- 2ед., К-700 — 1 ед.

13. на автодороге «Себян» на участке п. Батамай – с. Себян-Кюель с 31.01.2017г. разрешено движение автотранспортных средств с общей массой до 30 тонн. Подрядчик ООО «Уйгу-Быйан». Задействовано техники: К-700 — 2 ед. с гусянкой и отвалом, вахтовка КАМАЗ, прицеп-цистерна 12 м3, Дорожные рабочие — 4 чел.

Центральные улусы (районы):

1. на автодороге «Амга» на участке 191 км а/д «Амга» (п. Бетюнцы) – р. Амга с 20.01.2017 г. разрешено движение для автотранспортных средств с общей массой до 30 тонн. Подрядчик АО «Вилюйавтодор». Задействовано техники: автогрейдер – 2 ед., самосвал – 2 ед.

2. на автодороге «Амга» на участке р.Амга а/д «Амга» – п. Усть-Мая с 20.01.2017 г. разрешено движение для автотранспортных средств с общей массой до 30 тонн. С 11.04.2017 года понижение грузоподъемности до 20 тонн на участке км 363+670 – км 423+670 (п.Усть-Мая – Эльдикан). Подрядчик ООО «Дороги Усть-Маи».

3. на автодороге «Амга» на участке п.Усть-Мая – п.Эльдикан с 13.12.2016г. разрешено движение для автотранспортных средств с общей массой до 30 тонн. Подрядчик ООО «Дороги Усть-Маи». Задействовано техники: К-700 – 1 ед. ДТ-1 ед., топливозаправщик – 1 ед.

4. на автодороге «Умнас» на участке с. Булгунняхтах – гр. Олекминского улуса – Саньяхтах С 03.04.2017 года понижение грузоподъемности на автозимнике, разрешено движение автотранспортных средств с общей массой до 15 тонн на участке с.Улахан-Ан — с.Саныяхтах. Подрядчик АО «Вилюйавтодор». Задействовано техники: К-700 – 2 ед., КДМ Урал – 1 ед.Закрытие автозимника 15.04.2017 года

5. на автодороге «Умнас», на участке Саньяхтах — Солянка. с 03.04.2017 года понижение грузоподъемности на автозимнике, разрешено движение автотранспортных средств с общей массой до 10 тонн на участке с.Саныяхтах — с.Солянка. С 13.02.2017г. разрешено движение автотранспортных средств с общей массой до 30 тонн. 28.02.2017г. на р.Намана 546+400 км зафиксирован выход наледи, 02.03.2017г. проезд обеспечен. Устроен объезд по маршруту п.Балаганнаах — п.Хоринцы, протяженностью 32 км. 02.03.2017г. на р.Намана 546+100 км зафиксирован выход наледи, 03.03.17 проезд обеспечен. На участке с.Солянка до с .Урицкое км 487 расчищена трасса от заносов в местах выхода наледи на речке Белой расчищен объезд длиной 4 км, а на участке дороги перед с.Урицкое расчищен четвертый объезд длиной 1 км. Подрядчик ООО «Меркурий». Работают К-703 ДМ — 1 ед, КАМАЗ-вахтовка, мастер и дорожные рабочие. Закрытие автозимника 15.04.2017 года

6. на автодороге «Умнас» на участке с. Южная-Нюя – с. Бирюк в связи с выходом наледи на р. Нюя с 03.04.2017 ограничено движение автотранспортных средств с общей массой до 10 тонн. Организован объездной путь по старой дороге. Подрядчик ООО «Автоснабстрой».Закрытие автозимника 15.04.2017 года

7. на автодороге «Умнас» на участке г.Ленск – с.Хамра с 11.04.2017г. понижение грузоподъемности на автозимнике, разрешено движение автотранспортных средств с общей массой до 10 тонн. На участке с.Хамра – п.Пеледуй с 07.04.2017 года закрыто движение для всех видов автотрапсорта. Подрядчик ООО «Форсаж». Задействовано техники: К-700 — 1 ед., МТЛБ — 1ед. Закрытие автозимника 15.04.2017 года Приказ подписан

Ледовые переправы:

1. через р. Алдан на 423 км автодороге «Амга» с 11.04.2017г. разрешено движение для автотранспортных средств с общей массой до 20 тонн. Подрядчик ООО «Дороги Усть-Маи».

2. через р. Амга на 198 км автодороге «Амга» с 20.01.2017 г. разрешено движение для автотранспортных средств с общей массой до 30 тонн. Подрядчик АО «Вилюйавтодор». Задействовано техники: автогрейдер – 2 ед., самосвал – 2 ед.

3. через р. Лена на автодороге «Борогон» (переправа Кангалассы-Соттинцы). С 27.03.2017 г. разрешен проезд для всех видов автотранспорта с общей массой до 20 тонн. Подрядчик ОАО «Дороги Усть-Алдана». Задействованы дорожный мастер — 1 чел., ДТ-75 – 1 ед., УАЗ фермер — 1 ед., на наледьном участке установлен знак, движение идет по объезду грузоподъемность 40 тонн. Закрытие автозимника 17.04.2017 года

4. через р. Лена на автодороге 11-й км а/д «Умнас»- Хатассы — 1154 км а/д «Лена» (левый берег) с 05.04.2017 г. разрешено движение автотранспортных средств с общей массой до 30 т. Подрядчик: ООО «Мехдорстрой». Задействовано техники: самосвал – 2 ед., бульдозер – 1 ед., грейдер – 1 ед. Закрытие автозимника 17.04.2017 года

5. через р. Лена на автодороге 11-й км а/д «Умнас»- Хатассы — 1154 км а/д «Лена» (правый берег) с 05.04.2017 г. разрешено движение автотранспортных средств с общей массой до 30 т. Подрядчик: ООО «МКАД» (правый берег). Задействовано техники: самосвал – 4 ед., погрузчик – 1 ед., бульдозер – 1 ед., грейдер – 1 ед. Закрытие автозимника 17.04.2017 года

6. через р. Вилюй на 3 км автодороге «Эдьигээн» с 26.12.2016 разрешено движение автотранспортных средств с общей массой до 30 тонн. Подрядчик: АО «Алмазы Анабара». Задействовано техники: МТЗ-92ПЧ — 2 ед., К-702 МБА БКУ — 2 ед. Закрытие автозимника 15.04.2017 года