АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS
ПОГОДА
4
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.60
 60.29
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
14.04.2017, 17:58
Столица
Тройка прекратила заезд на привокзальную площадь
14.04.2017, 17:45
Столица
Позитив
Год добра: трудовые коллективы предприятий выходят на субботники
14.04.2017, 17:34
Общество
Открытие Пасхального фестиваля искусств
14.04.2017, 17:22
Столица
Якутск вступил в международную программу ООН-Хабитат
14.04.2017, 17:13
Республика
«Себян» закрыт, за ним закроются большинство автозимников
14.04.2017, 16:59
Красота & Здоровье
В Якутск едут ведущие ЛОР-врачи страны
14.04.2017, 16:46
Общество
Осужденные Якутии получают профобразование
14.04.2017, 16:28
Республика
Усть-Нера стала последним пунктом «Колымского экспресса» в Якутии
14.04.2017, 16:17
Культура & Образование
Позитив
Радушие, греющее душу и дающее заряд бодрости
14.04.2017, 16:02
Общество
Награждены лидер профсоюзов Якутии и другие
14.04.2017, 15:59
Общество
Экстра
Срочно! Последний день сдачи отчетности НКО!
14.04.2017, 15:47
Происшествия
Малышка выпала из окна четвертого этажа
14.04.2017, 15:38
Культура & Образование
Саина представила Национальный театр танца своему продюсеру
14.04.2017, 15:34
Политика
Егор Борисов против отмены прямых выборов глав улусов и городов
14.04.2017, 15:22
Культура & Образование
Студенты колледжей Якутии рулят на Всероссийской научной конференции
14.04.2017, 15:12
Республика
17 апреля будут временные отключения электроэнергии
14.04.2017, 15:06
Республика
Снегозапасы существенно превышают норму! «Сахаэнерго» готовится к половодью
14.04.2017, 14:58
Экология
«Железные дороги Якутии» реализуют передовые экологические технологии
14.04.2017, 14:56
Финансы
Пенсионный фонд РФ: 20 апреля истекает срок представления реестров по форме ДСВ-3
14.04.2017, 14:54
Столица
Анонс
Открыт дополнительный пункт по обслуживанию клиентов МУП «Теплоэнергия»
14.04.2017, 14:29
Общество
Некролог
Окружная администрация Якутска соболезнует…
14.04.2017, 14:28
Путешествия
Болеем за Россию! Едем на Кубок Конфедераций 2017!
14.04.2017, 13:52
Политика
Блогер Егор Борисов: Невежды или предатели?
14.04.2017, 13:32
Культура & Образование
В СВФУ стартует заключительный этап олимпиады по математике
14.04.2017, 13:29
Культура & Образование
Якутская ГСХА будет сотрудничать с Ливанским университетом
14.04.2017, 12:33
Общество
Эксклюзив
Организаторы гей-парада в Якутске обратились с апелляцией в Верховный суд республики
14.04.2017, 12:00
Столица
Афиша
Сегодня концерт «Мечта. Добро. Танец»
14.04.2017, 11:33
Культура & Образование
В аэропорту открылась выставка рисунков «Необъятный космос»
14.04.2017, 11:27
Общество
Глава района, депутат, артистка и общественный деятель отмечают дни рождения
14.04.2017, 10:46
Столица
Анатолий Кырджагасов переизбран
14.04.2017, 10:35
Происшествия
Резонанс
Уголовное дело в отношении полковника Левадного: новые подробности
14.04.2017, 10:26
Политика
Сокращение сроков оплаты по госконтракту в разы повышает ответственность заказчиков
14.04.2017, 10:20
Столица
В Губинском округе продолжаются работы по уборке снега и наледи
14.04.2017, 10:17
Экономика
В Якутии начинается замена лифтов с истекшим сроком эксплуатации 
14.04.2017, 10:12
Культура & Образование
В Минобрнауки Якутии определят наиболее востребованные профессии и специальности
14.04.2017, 10:05
Происшествия
Бизнесмену из Чурапчи дали реальный срок
14.04.2017, 10:01
Политика
 Представители исчезающего юкагирского народа просят о помощи
14.04.2017, 9:57
Политика
Сторонники «ЕР» предлагают ужесточить наказание за мошеннические действия в отношении пожилых
14.04.2017, 9:56
Финансы
Россельхозбанк предлагает якутянам подарочные серебряные монеты к празднику Светлой Пасхи
14.04.2017, 9:54
Спорт
Алданские лыжники в очередной раз подтвердили свое первенство
14.04.2017, 9:15
Общество
ФАПК «Якутия» поздравляет с наступающим Светлым Праздником Пасхи
14.04.2017, 9:14
Общество
Страстная пятница 2017: что нельзя делать, традиции, приметы и обычаи
14.04.2017, 9:14
Общество
Cтрастная неделя 2017: что нельзя делать, подготовка к Пасхе, обычаи, традиции страстной седмицы
14.04.2017, 9:13
Общество
Страстная суббота 2017: что нельзя делать, приметы, обычаи и традиции
14.04.2017, 7:58
Общество
Пасха 2017: какого числа, традиции, обычаи и приметы праздника
14.04.2017, 1:42
Политика
Савва Михайлов: Оонньоон бүтүн!
14.04.2017, 1:12
Культура & Образование
Фотофакт
Якутский актер получил приз фестиваля Дубль Дв@
14.04.2017, 0:46
Красота & Здоровье
Якутянка, практикующий астролог: Сила рода даст ответы на сокровенные вопросы и желания
14.04.2017, 0:13
Культура & Образование
«Железные дороги Якутии» заинтересованы в будущих кадрах своей компании
13.04.2017, 23:58
Культура & Образование
Эксклюзив
Мистика, приходящая в жизнь художника Иннокентия Корякина из его картин
13.04.2017, 22:49
Столица
Итоги оперативного штаба по санитарной очистке Якутска
13.04.2017, 21:24
Столица
Прими участие в народной программе Айсена Николаева!
13.04.2017, 21:17
Культура & Образование
Гимназисты Якутска провели акцию «Мы хотим, чтобы птицы пели»
13.04.2017, 20:03
Республика
14 апреля будут временные ограничения электроснабжения
13.04.2017, 19:01
Культура & Образование
На Московском международном Салоне образования агровузы стали партнерами
13.04.2017, 18:56
Происшествия
Следователи просят обратиться граждан, пострадавших во время отдыха в «Октем парке»
13.04.2017, 18:52
Происшествия
Скандал
В Якутии в стенах школы совершенно нападение с ножом на школьника
13.04.2017, 18:51
Столица
Строим Якутск: ремонт улично-дорожной сети
13.04.2017, 18:47
Культура & Образование
Участие якутян в работе Московского международного салона образования
13.04.2017, 18:35
Столица
Добрая суббота от детского сада «Уу-чуку-чук»
13.04.2017, 18:27
Политика
Сформирована счетная комиссия на праймериз в Якутске
13.04.2017, 18:19
Столица
Год добра: акция «Папа может, сын поможет!»
13.04.2017, 18:11
Политика
Еще один депутат покидает Ил Тумэн
13.04.2017, 17:57
Культура & Образование
Афиша
«Музыкальный Якутск» о «Якутяночке»
13.04.2017, 17:55
Экономика
Вопреки бездорожью «Сахаэнерго» завершает завоз топлива
13.04.2017, 17:45
Республика
Итоги первого съезда депутатов представительных органов
13.04.2017, 17:12
Общество
Дьон-сэргэ төрдүн-ууһун үөрэтэрэ билиҥҥи кэмҥэ саамай тоҕоостоох
13.04.2017, 17:06
Общество
Семьи энергетиков приняли участие в конкурсе «Поющая семья»
13.04.2017, 16:54
Столица
Резонанс
Сейчас будут строить кусками и идея комплекса «Земля Олонхо» будет утеряна — эксперт
13.04.2017, 16:44
Культура & Образование
Марафон «Мир Толкуй» вдохновил и школьников, и учителей
13.04.2017, 16:13
Культура & Образование
Центре «Сосновый бор» открывается научно-техническая смена «Техногик»
13.04.2017, 16:07
Столица
В Якутске обсудили передовой опыт использования инновационных агротехнологий
Архив новостей
Республика
14 апреля 2017, 17:13
87

«Себян» закрыт, за ним закроются большинство автозимников

С 14 апреля 2017 года приказом КП РС(Я) «Дороги Арктики» закрыт участок автодороги «Себян» с. Суордах — 166 автодороги Верхоянье. Также, с сегодняшнего дня снижена грузоподъемность до 10 тонн на участке п.Батагай — граница Верхоянского улуса автодороги «Яна» и на участке Батагай — Батагай-Алыта (по реке) автодороги «Верхоянье». До 16 тонн снижена грузоподъемность на участке м. Бурустах — с.Сасыр — граница Верхнеколымского улуса автодороги «Арктика».

Во избежание возникновения опасных для жизни ситуаций, обращаем внимание перевозчиков соблюдать установленную грузоподъемность на ледовых переправах и автозимниках. Приказы о понижении грузоподъемности и закрытии автозимников можно найти на официальном сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) по адресу: https://mintrans.sakha.gov.ru/departament-dorozhnoj-sluzhby во вкладке «Понижение грузоподъемности, закрытие автозимников 2017 год».

Сроки закрытия автозимников:
Арктические улусы (районы):
1. на автодороге «Анабар» на участке п. Удачный – с.Оленек с 10.01.2017 г. разрешено движение для автотранспортных средств с общей массой до 30 т. Подрядчик МУАД АК АЛРОСА (ПАО). Задействовано техники: К702 — 2 ед., БКУ, гусеничный бульдозер Четра Т-15 — 1ед., КАМАЗ ПАРМ, УРАЛ топливозаправщик.

2. на автодороге «Анабар» на участке с.Оленек – гр. Анабарского улуса с 10.01.2017 г. разрешено движение для автотранспортных средств с общей массой до 30 т. Подрядчик МУАД АК АЛРОСА (ПАО). Задействовано техники: МТЗ-92ПЧ — 4 ед., К-702 МБА БКУ — 2 ед., Четра Т-15, Урал ТЗ, КамАЗ ПАРМ.

3. на автодороге «Анабар» на участке гр. Анабарского улуса – с. Юрюнг-Хая с 10.01.2017 г. разрешено движение для автотранспортных средств с общей массой до 30 т. 25.02.2017г. на участке км 1365 по км 1367 произошел выход наледи по руслу реки, глубиной 0,5 м, протяженностью 2 км. Данный участок находится 44 км от с.Саскылах. Проезд обеспечен по временному объезду по сухопутному и ледовому маршруту через озеро Крест-Кюель, протяженность объезда около 10 км. Подрядчик МУАД АК АЛРОСА (ПАО). Задействовано техники: К-701 с отвалом — 5 ед., бульдозер — 1 ед., КДМ — 1 ед., легковой а/м — 2 ед., дорожные рабочие — 5 человек.

4. на автодороге «Арктика» на участке гр. Верхнеколымского улуса – г.Среднеколымск — п.Андрюшкино в Среднеколымском улусе. С 13.04.2017 года понижена грузоподъемность движения автотранпсорта с общим весом до 16 тонн по автозимнику «Арктика» на участке км 670+850 — км 1597+880 (гр.Верхнеколымского улуса — гр.Чукотского Автономного Округа) в Среднеколымском, Нижнеколымском улусах. Подрядчик ООО «Дороги Колымы». Задействовано техники: К-701 — 2 ед., КАМАЗ ТЗ — 1 ед., вахтовка – 1 ед.

6. на автодороге «Арктика» на участке п.Андрюшкино – пгт.Черский — гр.ЧАО в Нижнеколымском улусе. С 13.04.2017 года понижена грузоподъемность движения автотранпсорта с общим весом до 16 тонн по автозимнику «Арктика» на участке км 670+850 — км 1597+880 (гр.Верхнеколымского улуса — гр.Чукотского Автономного Округа) в Среднеколымском, Нижнеколымском улусах.Подрядчик ООО «Дороги Колымы». Задействовано техники: К-701 — 2 ед., КАМАЗ ТЗ — 1 ед., вахтовка – 1 ед.
7. на автодороге «Булун» на участке гр. Усть-Янского улуса – п. Тикси. С 03.02.2017г. Разрешено движения автотранспортных средств на всем протяжении участка с общей массой до 30 тонн. Подрядчик ООО «Восход». Задействовано техники: К-700 — 1 ед., ЗИЛ-131 (вахта), Т-150 – 1 ед,, фронтальный погрузчик XCMG LF500 – 1 ед;

Северные улусы (районы):
1. на автодороге «Кобяй» на участке с. Асыма – р. Тюгэнэ с 16.11.2016 г. открыто движение для автотранспортных средств с общей массой до 30 т. Подрядчик ООО «Амгор». Задействовано техники: Грейдер — 2 ед., К-700 с отвалом -1 ед., погрузчик с отвалом — 1 ед., экскаватор — 1 ед.
2. на автодороге «Кобяй» на участке р. Тюгэнэ – с. Кобяй с 16.11.2016 г. открыто движение для автотранспортных средств с общей массой до 30 т. Подрядчик ООО «Кобяйдорстрой». Задействовано техники: Грейдер — 1 ед., К-700 с отвалом -1 ед., погрузчик с отвалом — 1 ед.,
3. на автодороге «Кобяй» на участке с. Кобяй – п. Кальвица с 05.12.2016 г. открыто движение для автотранспортных средств с общей массой до 30 т. Подрядчик ООО «Кобяйдорстрой». Задействовано техники: Т-150 – 1 ед., К-700 с отвалом -1 ед.
4. на автодороге «Кобяй» на участке п. Кальвица – п. Сангар с 10.01.2017г. Разрешен проезд автотранспортных средств до 30 тонн. Подрядчик ООО «Кобяйдорстрой». Задействовано техники: Т-150 — 1 ед.
5. на автодороге «Эдьигээн» Автозимник на участке г.Вилюйск-п.Жиганск с 26.12.2016 разрешено движение автотранспортных средств с обшей массой до 30 тонн. Подрядчик: АО «Алмазы Анабара». Задействовано техники: К-702 БКУ – 4 ед., топливозаправщик – 2 ед., Камаз ПАРМ – 1 ед. Закрытие автозимника 15.04.2017 года Приказ подписан
6. на автодороге «Алдан» на участке п.Эльдикан – п.Джебарики-Хая с 11.04.2017 года понижение грузоподъемности до 20 тонн. Подрядчик ООО «Дороги Усть-Маи».
7. на автодороге «Алдан» на участке п.Хандыга – п.Джебарики-Хая с 01.12.2016 г. открыто движение для автотранспортных средств с общей массой до 30 т. Подрядчик ООО «Дортранс».
8. на автодороге «Лючинская» на участке 510-й км а/д «Вилюй» – с. Мукучи с 05.12.2016 г. открыто движение для автотранспортных средств с общей массой до 30 т. Подрядчик ООО «ВИД-2000». Задействовано техники: ДТ-98 — 1 ед., К-701 — 1 ед. Закрытие автозимника 15.04.2017 года Приказ подписан
9. на автодороге «Лючинская» на участке с. Мукучи – с. Кобяй с 05.12.2016 г. открыто движение для автотранспортных средств с общей массой до 30 т. Подрядчик ООО «ВИД-2000». Задействовано техники: К-701 — 1 ед. Закрытие автозимника 15.04.2017 года Приказ подписан.
10. на автодороге «Сангар» на участке п. Сангар – с. Ситте с 10.01.2017г. Разрешен проезд для грузовых автотранспортных средств до 25 тонн, запрещено движение для легковых транспортных средств. Подрядчик ООО ГК «Уйгу-Быйан». Задействовано техники: погрузчик с клином, боковым отвалом- 2ед., К-700 — 1 ед.
11. на автодороге «Сангар» на участке с. Ситте – с.Булуус с 10.01.2017г. Разрешен проезд автотранспортных средств до 30 тонн. Подрядчик ООО ГК «Уйгу-Быйан». Задействовано техники: погрузчик с клином, боковым отвалом- 2ед., К-700 — 1 ед.
12. на автодороге «Сангар» на участке с.Булуус – с.Батамай с 18.01.2017г. разрешено движение автотранспортных средств с общей массой до 30 тонн. Подрядчик ООО ГК «Уйгу-Быйан». Задействовано техники: погрузчик с клином, боковым отвалом- 2ед., К-700 — 1 ед.
13. на автодороге «Себян» на участке п. Батамай – с. Себян-Кюель с 31.01.2017г. разрешено движение автотранспортных средств с общей массой до 30 тонн. Подрядчик ООО «Уйгу-Быйан». Задействовано техники: К-700 — 2 ед. с гусянкой и отвалом, вахтовка КАМАЗ, прицеп-цистерна 12 м3, Дорожные рабочие — 4 чел.

Центральные улусы (районы):
1. на автодороге «Амга» на участке 191 км а/д «Амга» (п. Бетюнцы) – р. Амга с 20.01.2017 г. разрешено движение для автотранспортных средств с общей массой до 30 тонн. Подрядчик АО «Вилюйавтодор». Задействовано техники: автогрейдер – 2 ед., самосвал – 2 ед.
2. на автодороге «Амга» на участке р.Амга а/д «Амга» – п. Усть-Мая с 20.01.2017 г. разрешено движение для автотранспортных средств с общей массой до 30 тонн. С 11.04.2017 года понижение грузоподъемности до 20 тонн на участке км 363+670 – км 423+670 (п.Усть-Мая – Эльдикан). Подрядчик ООО «Дороги Усть-Маи».
3. на автодороге «Амга» на участке п.Усть-Мая – п.Эльдикан с 13.12.2016г. разрешено движение для автотранспортных средств с общей массой до 30 тонн. Подрядчик ООО «Дороги Усть-Маи». Задействовано техники: К-700 – 1 ед. ДТ-1 ед., топливозаправщик – 1 ед.
4. на автодороге «Умнас» на участке с. Булгунняхтах – гр. Олекминского улуса – Саньяхтах С 03.04.2017 года понижение грузоподъемности на автозимнике, разрешено движение автотранспортных средств с общей массой до 15 тонн на участке с.Улахан-Ан — с.Саныяхтах. Подрядчик АО «Вилюйавтодор». Задействовано техники: К-700 – 2 ед., КДМ Урал – 1 ед.Закрытие автозимника 15.04.2017 года
5. на автодороге «Умнас», на участке Саньяхтах — Солянка. с 03.04.2017 года понижение грузоподъемности на автозимнике, разрешено движение автотранспортных средств с общей массой до 10 тонн на участке с.Саныяхтах — с.Солянка. С 13.02.2017г. разрешено движение автотранспортных средств с общей массой до 30 тонн. 28.02.2017г. на р.Намана 546+400 км зафиксирован выход наледи, 02.03.2017г. проезд обеспечен. Устроен объезд по маршруту п.Балаганнаах — п.Хоринцы, протяженностью 32 км. 02.03.2017г. на р.Намана 546+100 км зафиксирован выход наледи, 03.03.17 проезд обеспечен. На участке с.Солянка до с .Урицкое км 487 расчищена трасса от заносов в местах выхода наледи на речке Белой расчищен объезд длиной 4 км, а на участке дороги перед с.Урицкое расчищен четвертый объезд длиной 1 км. Подрядчик ООО «Меркурий». Работают К-703 ДМ — 1 ед, КАМАЗ-вахтовка, мастер и дорожные рабочие. Закрытие автозимника 15.04.2017 года
6. на автодороге «Умнас» на участке с. Южная-Нюя – с. Бирюк в связи с выходом наледи на р. Нюя с 03.04.2017 ограничено движение автотранспортных средств с общей массой до 10 тонн. Организован объездной путь по старой дороге. Подрядчик ООО «Автоснабстрой».Закрытие автозимника 15.04.2017 года
7. на автодороге «Умнас» на участке г.Ленск – с.Хамра с 11.04.2017г. понижение грузоподъемности на автозимнике, разрешено движение автотранспортных средств с общей массой до 10 тонн. На участке с.Хамра – п.Пеледуй с 07.04.2017 года закрыто движение для всех видов автотрапсорта. Подрядчик ООО «Форсаж». Задействовано техники: К-700 — 1 ед., МТЛБ — 1ед. Закрытие автозимника 15.04.2017 года Приказ подписан

Ледовые переправы:
1. через р. Алдан на 423 км автодороге «Амга» с 11.04.2017г. разрешено движение для автотранспортных средств с общей массой до 20 тонн. Подрядчик ООО «Дороги Усть-Маи».
2. через р. Амга на 198 км автодороге «Амга» с 20.01.2017 г. разрешено движение для автотранспортных средств с общей массой до 30 тонн. Подрядчик АО «Вилюйавтодор». Задействовано техники: автогрейдер – 2 ед., самосвал – 2 ед.
3. через р. Лена на автодороге «Борогон» (переправа Кангалассы-Соттинцы). С 27.03.2017 г. разрешен проезд для всех видов автотранспорта с общей массой до 20 тонн. Подрядчик ОАО «Дороги Усть-Алдана». Задействованы дорожный мастер — 1 чел., ДТ-75 – 1 ед., УАЗ фермер — 1 ед., на наледьном участке установлен знак, движение идет по объезду грузоподъемность 40 тонн. Закрытие автозимника 17.04.2017 года
4. через р. Лена на автодороге 11-й км а/д «Умнас»- Хатассы — 1154 км а/д «Лена» (левый берег) с 05.04.2017 г. разрешено движение автотранспортных средств с общей массой до 30 т. Подрядчик: ООО «Мехдорстрой». Задействовано техники: самосвал – 2 ед., бульдозер – 1 ед., грейдер – 1 ед. Закрытие автозимника 17.04.2017 года
5. через р. Лена на автодороге 11-й км а/д «Умнас»- Хатассы — 1154 км а/д «Лена» (правый берег) с 05.04.2017 г. разрешено движение автотранспортных средств с общей массой до 30 т. Подрядчик: ООО «МКАД» (правый берег). Задействовано техники: самосвал – 4 ед., погрузчик – 1 ед., бульдозер – 1 ед., грейдер – 1 ед. Закрытие автозимника 17.04.2017 года
6. через р. Вилюй на 3 км автодороге «Эдьигээн» с 26.12.2016 разрешено движение автотранспортных средств с общей массой до 30 тонн. Подрядчик: АО «Алмазы Анабара». Задействовано техники: МТЗ-92ПЧ — 2 ед., К-702 МБА БКУ — 2 ед. Закрытие автозимника 15.04.2017 года

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Минтранс РС(Я)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
10.04.2017, 19:03
Политика
Резонанс
МВД прокомментировало слухи об аресте Афанасия Максимова
12.04.2017, 22:48
Политика
Эксклюзив
В Якутии поднимается «Брекзит-волна»?
09.04.2017, 23:14
Политика
Акции протеста докатились до Якутска: Стартовали выборы в Ил Тумэн
08.04.2017, 20:33
Происшествия
Экстра
В Якутии завершилась драма с захватом заложников  
12.04.2017, 12:41
Политика
Резонанс
В Якутске возбудили дело против организатора Воскресного митинга
13.04.2017, 15:42
Политика
Эксклюзив
Ил Дархан отозвался о работе премьера Чекина
08.04.2017, 13:49
Происшествия
Экстра
В Алдане взяли заложников
12.04.2017, 14:46
Культура & Образование
Видео
Эксклюзив
Певица Саина: Я ухожу со сцены!
09.04.2017, 20:54
Политика
Избран глава Абыйского улуса
11.04.2017, 21:57
Политика
В верхушке якутского КПРФ началось омоложение кадров
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Позитив
Столица
14.04.2017

Год добра: трудовые коллективы предприятий выходят на субботники

Позитив
Культура & Образование
14.04.2017

Радушие, греющее душу и дающее заряд бодрости

Общество
14.04.2017

Награждены лидер профсоюзов Якутии и другие

Экстра
Общество
14.04.2017

Срочно! Последний день сдачи отчетности НКО!

Политика
14.04.2017

Егор Борисов против отмены прямых выборов глав улусов и городов

Экология
14.04.2017

«Железные дороги Якутии» реализуют передовые экологические технологии

Анонс
Столица
14.04.2017

Открыт дополнительный пункт по обслуживанию клиентов МУП «Теплоэнергия»

Столица
14.04.2017

Анатолий Кырджагасов переизбран