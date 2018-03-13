Сделано в Якутии: Агропояс Якутска выпускает новый продукт

Вернее, всем знакомая огородная культура получит новую креативную упаковку. Об этом сообщила в своем фейсбуке Туйара АЛЕКСЕЕВА, заместитель генерального директора в группе компаний «Алмаз», активно продвигающая проект «Сделано в Якутии».

Ура! Отличная продукция скоро появится на витринах супермаркетов «Алмаз». Картофель местный, фасованный в такие симпатичные пакеты по 3 кг в среднем под торговой маркой «О-город». И это продукция агропояса г.Якутска с местных полей.