Science slam: Международный проект популяризации науки набирает обороты в Якутске

20 апреля в Якутске прошел III ежегодный проект для молодых перспективных ученых Science slam 2017.

Science slam- международный проект популяризации науки. За десять минут каждый из нескольких молодых ученых рассказывают о своем исследовании. Доклад должен быть веселым, интересным и понятным даже для неподготовленной публики. А победитель слэма выявляется при помощи шумомера — по громкости аплодисментов зрителей. Science Slam зародился в Германии.



Такой интересный и прогрессивный проект появился и бурно развивается в Якутске благодаря энтузиазму команды студентов организаторов во главе с Иннокентием ШЕЙКИНЫМ. Иннокентий со школьной скамьи занимается наукой, которая стала его увлечением в последующем. Поступив в университет, он вступил в члены студенческого научного общества и уже несколько лет занимается организацией научных форумов, конференций и семинаров. Он рассказал SakhaLife, чем именно ему полюбился формат Science Slam.

— Я понял, что было бы здорово поменять стереотип людей, что наукой заниматься скучно. Увидев, что сейчас набирает популярность формат стендап выступления, люди все меньше хотят тратить время на скучные лекции с сухой информацией. В поисках нового формата нашел для себя Science Slam, который преследует цели по популяризации науки и привлекательного образа ученого среди молодежи. Подобный формат популярен в зарубежных странах, а также в других городах России. Этот формат интересен для зрителей и дает новый опыт для учёных, которые вносят реальный вклад в свою сферу научного исследования и нашу с вами жизнь в том числе. Поэтому считаю важным показать «научных героев» нашего времени.



За три года проведения, проект очень вырос. Первое мероприятие состоялось в комнате в антикафе. А в этом году Science Slam гремел уже в одном из лучших клубов нашего города КДЦ «Европа»! Иннокентий объяснил выбор площадки:

— Количество наших зрителей выросло, и чтобы всем поместиться, мы выбрали клуб такого масштаба. Сам формат подразумевает выступление ученого не более 10 минут, исследование должно быть собственным, а информация должна быть подана в легкой и увлекательной форме, что подходит для школьников и студентов. Мы целенаправленно проводим мероприятия в таких местах, чтобы создавать когнитивный диссонанс у наших гостей, что можно совместить приятное времяпровождение с пользой и наукой.



Также с каждым годом растет и требования к выступающим лекторам. Организаторы предсказывают, что скоро ученые будут проходить кастинги отборы на участие в Science Slam:

— С каждым годом растет число ученых, кто хочет поделиться своими исследованиями. У нас есть свои фавориты. Хотим в итоге провести кубок среди лучших. Поэтому призываю участвовать в мероприятии, пока мы не начали проводить кастинги. Мы набираем с каждым разом все больше опыта и ставим себе высокие цели, что, конечно, влияет на качество выступающих и общие организационные моменты.

Science Slam 2017 начался с зажигательного выступления фронтмена группы Lane4me Василия КУЛАКОВСКОГО. Ведущим проекта, координатором стал сам Иннокентий Шейкин. Диджей, оператор, главный за проектор и т.д — со всеми справилась команда организаторов Science Slam!

Немного об участниках этого года:

Михаил ПОНОМАРЕВ — аспирант исторического факультета СВФУ. Занимается визуальной антропологией, изучает историю Якутии по фотографиям. Михаил поделился своим исследованием уникальных фотографий ХIХ века.

Екатерина ГРАДИНАР — студентка Института Психологии, которая проводит свои научные исследования в колонии строго режима. Задорная и смелая Екатерина объяснила специфику психологии работников колонии.

Иван ПОНОМАРЕВ — магистрант ИЕН СВФУ, археолог. Он прочитал веселый доклад «Кого ели древние якуты». Иван рассказал про свои экспедиции, где находил интереснейшие кости древних животных.

Валерия ПИНИГИНА — магистрант 2 курса ИЗФИР СВФУ, которая провела исследования по самоидентификации человека. Она рассказала про свои экспедиции в Арктический регион, в частности, в Верхоянский район.



Победителем специального приза «Просто о сложном» Российского общества «Знание» стала студентка АГИКИ кафедры Вокальное искусство Саргылана ЯКОВЛЕВА. Саргылана провела исследование особенности сохранения и развития академического вокала в Якутии.

Победителем и обладателем главного приза стала ученый-ботаник Саина ЕГОРОВА. Она рассказала про свое исследование «Хоббитов растительного мира» — мхов. В конце вечера она надела традиционные боксерские перчатки Science Slam! Эти перчатки символизируют увлекательную и веселую борьбу ученых.

Кроме выступления ученых на Science Slam проводились интересные игры и конкурсы. Также зрители бесплатно могли погрузиться в мир виртуальных игр и развлечений. В том, что вечер стал незабываемым согласны и организаторы, и зрители, и участники.

Организаторы признаются, что самым сложным было найти спонсоров для проекта: «Были трудности на первом этапе со спонсорством, так как многие не понимали формата проведения Science Slam, но в последующем они увидели, что мы занимаемся важным и нужным делом, которое стоит поддерживать. Сейчас с этим нет проблем, но мы всегда рады сотрудничеству. Уже второй год наш проект поддерживает в качестве одного из генеральных спонсоров Первичная профсоюзная организация студентов СВФУ (ППОС СВФУ). ППОС СВФУ – молодежная организация, являющаяся органом самоуправления в Северо-Восточном федеральном университете, дающая возможность студентам проявить себя в различных сферах деятельности.

Впервые в качестве генерального партнёра Science Slam Якутск выступает «Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское общество «Знание». Российское общество «Знание» в своей деятельности преследует цели всестороннего развития гражданского общества, духовно-нравственного воспитания граждан Российской Федерации и повышения эффективности образовательной просветительской работы. Мероприятие проводится при поддержке министерства образования и науки РФ в рамках конкурсных мероприятий программ развития деятельности студенческих объединений».

На следующий Science Slam 2018 Иннокентий и его команда планируют

увеличить свою аудиторию. Привлечь больше внимание к этому мероприятию современного формата. Молодые ученые смогут презентовать свои исследования аудитории, которая будет в дальнейшем пользоваться результатами их исследований. Интерес к Science Slam растет очень быстро. Иннокентий поделился, что уже в этом году команда ученых примет участие в программе SakhaRave2017! «Будем ждать новых гостей и последователей нашего движения!» , — говорит он.



Источник: Саргылана ЯКЛВЛЕВА, Сетевое издание SAKHALIFE.RU .Фото предоставлены организаторами Science Slam Yakutsk.