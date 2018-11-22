Счетная палата Якутии нашла в Минкультуре нарушения на один миллиард

По итогам проверки выявлено 860 случаев нецелевого использования бюджетных средств на сумму 1,087 млрд рублей, сообщается в информации, предоставленной Госсобранию Якутии (Ил Тумэн).

Ведомство проверило исполнение госпрограммы «Создание условий для духовно-культурного развития народов Якутии на 2012-2019 годы». Из указанной суммы 52,1 млн рублей счетная палата относит к неустранимым нарушениям. Выявлено 8,5 млн недостачи, выяснилось, что 8,1 млн рублей освоены неэффективно.

По итогам проверки подготовлено шесть представлений с 62 предложениями. Понесло административное наказание руководство «Сахафильма». Директор Дмитрий Шадрин оштрафован на 25 тысяч, его заместитель Зинаида Борисова — на 20 тысяч рублей.

Кинокомпания с решением счетной палаты не согласна. 757 тысяч рублей, которые не предусмотрены госзаданием, «Сахафильм» направил на оплату коммунальных услуг.

«Следовательно, нарушений бюджетного законодательства не имеется, так как данная сумма была использована на цели, соответствующие условиям получения указанных средств», — сообщили в АУ «Сахафильм».

По нарушениям на 2,2 млн рублей о необоснованном перерасходе средств предоставлена информация в счетную палату, отмечает кинокомпания.

«Сахафильм» в этом году в соавторстве с «Каро Продакшн» снял картину «Первые». На ее съемки из бюджета республики было выделено 70 млн рублей. Другой дорогостоящий проект кинокомпании — исторический фильм «Тыгын Дархан». Его бюджет составляет 210 млн рублей.

Фото c сайта news.ykt.ru