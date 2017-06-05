Счастливое событие в жизни министра Александра Борисова

Министр связи и информационных технологий Якутии Александр БОРИСОВ в своем фейсбуке поделился радостью:

«У нашей семьи сегодня счастливейший день. Из роддома выписался наш 4-й внук. Ещё один маленький Борисов. В жизни таких моментов очень мало. Встреча с любимой, рождение первенца — дочи, желанного сына, а потом их свадьбы. Но рождение внуков — это совершенно другое. Мы сейчас уже по-другому воспринимаем жизнь. Но от этого восприятие сего чудесного факта ещё сильней. Расти, малыш! Пусть твоя жизнь будет долгой и счастливой!»