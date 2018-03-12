Сбылась мечта студентки АГИКИ Миры Аргуновой

О собственной выставке студентка 2 курса АГИКИ Мира Аргунова мечтала с 4-х летного возраста. Поводом поведать миру о своей детской мечте стало ее осуществление: в канун женского праздника атриум Арктического института культуры и искусств, который давно уже стал творческой площадкой для начинающих художников, украсили картины начинающего живописца.

«Созерцание» — это выставка о быстроменяющейся природе, попытка автора запечатлеть миг. Портеры и пейзажи, натюрморты и этюды – все 45 работ созданы за два года обучения у педагогов-мастеров вуза культуры и искусства.

О предыстории осуществления детской мечты рассказали гости церемония открытия выставки – учителя, бывшие коллеги и друзья. Путь до кафедры живописи и графики АГИКИ получился не короткий. В 2006 году Мира окончила отделение английского языка Саха государственной педагогической академии, а затем — аспирантуру при Институте зарубежной филологии и регионоведения Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова под руководством профессора М.М. Фомина. Успешно работала учителем английского языка, о чем рассказали ее коллеги по Городской классической гимназии. Затем, года два назад, девушка встретила своего школьного учителя, который выразил свою досаду из-за того, что подававшая большие надежды ученица не пошла по пути художника. Эта встреча стала судьбоносной. Сейчас Мира получает второе высшее образование по специальности «Станковая живопись» в мастерской заслуженного деятеля искусств Республики Саха (Якутия), доцента кафедры живописи и графики АГИКИ Марианны Лукиной.

Благословить автора на творческий путь пришли ректор Арктического института культуры и искусств Саргылана Игнатьева, заслуженный художник РФ Мария Рахлеева, заслуженный художник РФ Эдуард Васильев, заслуженный деятель искусств РС(Я) Туйаара Шапошникова, заслуженный деятель искусств РС(Я) Марианна Лукина, искусствовед, заслуженный деятель искусств РФ Зинаида Иванова-Унарова.



Начинающий художник пишет натюрморты, портрет и пейзаж, всегда опираясь на работу с натуры. Первый наглядный опыт по написанию этюдов на природе Мира получила весной 2017 года во время поездки в местность Ус-Хатын, на мастер-классе Марианны Михайловны Лукиной. Часть пейзажных этюдов, представленных на выставке, была написана на недельной летней учебной практике, проходившей под руководством доцента кафедры живописи Дьулустана Афанасьевича Бойтунова. На выставке также представлены пейзажные этюды, написанные под впечатлением природы Кипра, куда художник ездила отдыхать прошлым летом вместе с семьей.

Выставка продлится до 17 марта 2018 года, приглашаем всех желающих посетить ее по адресу: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 4, этаж 3-й.