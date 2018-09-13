Сбылась мечта шопоголика — молодая женщина нашла на улице карту и отправилась за покупками

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району обратился местный житель с заявлением о краже денежных средств с банковской карты.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена личность подозреваемой. Ею оказалась 29-летняя жительница г. Мирный.
Выяснилось, что подозреваемая нашла на улице банковскую карту потерпевшего и решила ею воспользоваться. В тот же день женщина приобрела себе одежду в одном из интернет-магазинов, оплатив покупку картой. Она ввела данные банковской карты и трехзначный код, расположенный на обороте.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия). Фото взято из открытых источников.
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