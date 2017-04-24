Сбой в системе Сбербанка: Якутяне не могут снять деньги и провести операции

Клиенты Сбербанка в Якутии не могут провести операции, а также снять деньги с пластиковых карт. В пресс-службе учреждения отметили, что причиной стал сбой в системе, который сейчас устраняется.

«С 01.59 (мск) фиксируется частичное временное отсутствие возможности проведения операций по банковским картам VISA в каналах банка. Проводятся работы по устранению причины сбоя. О времени полного восстановления обслуживания будет сообщено дополнительно. Банк приносит извинения клиентам за временные неудобства», — сообщает ЯСИА со ссылкой на руководителя пресс-центра Якутского отделения ПАО «Сбербанк» Жанну НИКОНОВУ.