Сборная якутских лучников выиграла командное первенство России

Команда юношей в финале была точнее хозяев турнира.

С 2 по 6 июня в Уфе на ипподроме «Акбузат» состоялось первенство России по стрельбе из лука. В спортивном форуме приняли участие 277 сильнейших юниоров до 18 лет из 32 регионов страны. Сборная Якутии выступила под руководством старшего тренера команды Ньургустана Федотова.

В командных соревнованиях юношей в дивизионе «классический лук» самыми меткими оказались ребята из Якутии. В финале наши лучники оказались точнее и хладнокровнее спортсменов сборной команды Башкортостана. В борьбе за золотую медаль они смогли уверенно победить хозяев турнира, завершив перестрелку со счетом 6:2.

Напомним, что в последние годы стрельба из лука активно развивается в Башкортостане. В настоящее время в республике действуют восемь отделений, где занимаются более 600 спортсменов. С 2018 года стрельба из лука включена в перечень базовых видов спорта в регионе.

В составе нашей команды выступили Алексей Михайлов (УОР им. Р.М. Дмитриева, тренер — Филатов А.М.), Ян Константинов (ДЮСШ №4 г. Якутск, тренер — Олесов Б.Б.), Евгений Белоусов (КСК Алроса г. Мирный, тренер — Рязанский Р.Л.).

Также в дивизионе «блочный лук» в личном первенстве серебряную медаль завоевала Юлия Маркова (Хангаласская ДЮСШ, тренер — Алексеев М.А.), бронзовую медаль соревнований выиграла Сардана Жиркова (УОР им. Р.М. Дмитриева, тренер — Тимофеев А.Н.).

В командном первенстве девушки заняли третье место. В составе команды кроме Юлии и Сарданы также выступила Саввина Нария (Таттинская ДЮСШ, тренер — Павлова Г.Л.).

Эти соревнования стали отборочными на первенство Европы, которое состоится в Греции.