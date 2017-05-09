Сборная Якутии готова на 100% к финалу Ворлдскиллс

Члены сборной Якутии из «Якутского коммунально-строительного техникума» готовы на 100% к финалу Национального чемпионата «Молодые профессионалы», который пройдет в Краснодаре с 16 по 19 мая.



Студент 1 курс Ахмед ОРДАШЕВ, который будет выступать в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» сказал, что ежедневно тренируется по 2-3 часа. «Я полностью готов к финалу. Все свои критерии и задания выполняю в назначенное время. Наблюдал за своими конкурентами из других регионов, знаю, что меня ждет, морально-психологически себя подготовил, поэтому особо не волнуюсь. В дальнейшем я собираюсь поступать в высшее учебное заведение на инженера-строителя, поэтому участие в этом конкурсе даст мне большой опыт», — сказал он.



Единственная девушка в компетенции «Сантехнические работы» Алена АНОХИНА отметила, что участие в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» является престижным и значимым событием в жизни. «Все мои соперники парни и я единственная девушка, поэтому думаю будет сложно, но я выложусь на все 100%, чтобы достойно представить республику. На данный момент я полностью готова. Мне очень интересно участвовать в этом конкурсе. Я еще учась в 10 классе 10 школы определилась со своей будущей профессией. Тем более, что вся моя училась в этом техникуме: мама, старшие братья, сестра. Но я единственная попала в сборную республики и буду участвовать в финале Национального чемпионата. Это для меня большая честь», — с гордостью говорит Алена.



Студента 1 курса Диана ЩЕРБИНИНА мечтать попасть в топ-5 по своей компетенции «Малярные и декоративные работы». «Меня очень поддерживает руководство техникума: для подготовки все материалы и краски предоставляются. Учитывая то, что я всего лишь на 1 курсе и участвую впервые, мне отрадно, что я достигла таких высоких результатов – вошла в сборную республики и буду соревноваться в Финале с более опытными ребятами, которые не в первый раз участвую в подобных мероприятиях. В моей компетенции очень высокая конкуренция, но тем менее, я хочу попасть в топ-5 и для этого я максимально буду выкладываться. Мне самой очень интересно работать руками и в будущем я тоже хочу работать по своей профессии», — признается Диана.

Якутию на Национальном чемпионате представят 20 ребят – победителей регионального этапа, который проходил в Якутске в марте. На данный момент они все усиленного готовятся в завершающему этапу соревнований. У них есть шанс попасть в национальную сборную и представлять страну на международном уровне.

Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» — это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 22 лет. В 2017 году финал V Национального чемпионата пройдет в Краснодаре с 16 по 19 мая по 110 компетенциям и определит лучших молодых профессионалов среди 1200 российских и зарубежных конкурсантов. Победители и призеры войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia, из которого впоследствии будут отобраны российские участники мировых чемпионатов по профмастерству WorldSkills Abu-Dhabi 2017 и WorldSkills Kazan 2019, а также европейского первенства EuroSkills, который пройдет в 2018 году в Будапеште.