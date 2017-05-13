Сборная СВФУ стала третьей в финале чемпионата «Мини-футбол – в вузы»

Команда Северо-Восточного федерального университета по мини-футболу впервые завоевала бронзовую медаль в финале Всероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы». Нападающий сборной СВФУ Сомплей Джиллеру Янник получил награду, став лучшим бомбардиром турнира. Возглавил команду старший преподаватель кафедры спортивно-оздоровительного туризма и массовых видов спорта Института физической культуры и спорта СВФУ Сергей Скрябин.

За призовые места на решающей стадии боролись более 600 участников из 46 команд российских вузов. 10 из них представляли профессиональные учебные заведения и 36 – учреждения высшего образования. На финал высшей, «Золотой лиги», попали в этом году всего 12 команд, в том числе и команда СВФУ.

В рамках своего дивизиона «Золотой лиги» команда СВФУ, в состав которой входят студенты из разных подразделений вуза, состязалась с представителями Сыктывкарского университета и Санкт-Петербургского экономического университета. Сомплей Джиллеру Янник учится на юридическом факультете СВФУ, приехал изучать язык и юриспруденцию из Кот-д’Ивуара. «Мы выступали на самой престижной лиге из студенческих соревнований, – рассказывает нападающий сборной Янник Сомплей. – На чемпионате такого уровня СВФУ выступал впервые. Для первого участия, я думаю, это очень большой результат», – поделился бомбардир.

Обыграв Санкт-Петербургский университет, сборная СВФУ заняла второе место в своей группе, уступив Сывтывкарскому государственному университету, который получил «серебро» чемпионата. В четвертьфинала обыграли сборную Кемеровского государственного университета, затем в полуфинале – уступили Башкирскому институту физической культуры и спорта, который стал победителем соревнований. В борьбе за третье место со счетом 4:1 сборная СВФУ победила Ухтинский государственный технический университет.

Общероссийский проект «Мини-футбол – в вузы» состоит из трех лиг: «Золотая лига», «Серебряная лига» и «Бронзовая лига».

Источник: https://s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=19&ELEMENT_ID=73005