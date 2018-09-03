Сбербанк попросил о прекращении производства по делу ЯТЭК

Сбербанк подал в Арбитражный суд Якутии ходатайство о прекращении производства по делу, сообщает ЯСИА. Иск о взыскании 3 миллиардов рублей был предъявлен к Якутской топливно-энергетической компании и ООО «Инвестор» 28 августа.

За день до этого, 27 августа, Сбербанком в Арбитражный суд Москвы было подано заявление о взыскании с ООО «ЯТЭК» 1,4 миллиарда рублей.

О прекращении производства по делу арбитражный суд выносит определение. Согласно закону, если производство по делу будет прекращено, повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.