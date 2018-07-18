Сбербанк подтверждает информацию о начале выплат страхового возмещения вкладчикам Банка «Таатта»

Сегодня, 18 июля, начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации Банк «Таатта».

Напомним, как отметили в Агентстве по страхованию вкладов, приём заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам осуществляются с 18 июля 2018 г. по 18 июля 2019 г. через ПАО Сбербанк, ПАО КБ «Восточный», ПАО «Почта Банк» и РНКБ Банк (ПАО), действующие от имени Агентства и за его счёт в качестве банков-агентов.

Каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определённой группе вкладчиков.