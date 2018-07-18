Сбербанк подтверждает информацию о начале выплат страхового возмещения вкладчикам Банка «Таатта»

Сегодня, 18 июля, начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации Банк «Таатта».
Напомним, как отметили в Агентстве по страхованию вкладов, приём заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам осуществляются с 18 июля 2018 г. по 18 июля 2019 г. через ПАО Сбербанк, ПАО КБ «Восточный», ПАО «Почта Банк» и РНКБ Банк (ПАО), действующие от имени Агентства и за его счёт в качестве банков-агентов.
Каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определённой группе вкладчиков.
К примеру, ПАО Сбербанк будет осуществлять выплаты страхового возмещения двум категориям вкладчиков Банка «Таатта»: во-первых, всем вкладчикам, имеющим вклады (счета), открытые для осуществления предпринимательской деятельности во всех регионах страны кроме Республики Крым и города федерального значения Севастополя; во-вторых, вкладчикам, имеющим вклады (счета), открытые не для осуществления предпринимательской деятельности, фамилии которых начинаются на буквы А – О во всех регионах, кроме Республики Крым, города федерального значения Севастополя и города Уяра Красноярского края.
Руководитель смены контактного центра ПАО Сбербанк Ксения Федотова подтвердила, что банк начнёт осуществлять выплаты сегодня.
«Имеется официальная информация, что с 18 июля 2018 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации Банк «Таатта», в том числе и индивидуальным предпринимателям. «Сбербанк» будет производить выплаты в Москве, в Красноярском крае, Приморском крае, в Ростовской области, в Республике Саха (Якутия) и в Республике Хакасия. Период выплат – с 18 июля текущего года по 18 июля 2019 года включительно с возможностью продления», – пояснила представитель Сбербанка.
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