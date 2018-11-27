Сбербанк о блокировке карт за переводы в пределах 1 тыс. рублей

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Сбербанк блокирует операции по карте только в случае угрозы мошенничества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации, комментируя публикацию в газете «Известия» о том, что Сбербанк, Бинбанк и Тинькофф банк стали требовать у своих клиентов экономического обоснования денежных операций на суммы в пределах 1 тыс. рублей.

«Сбербанку неизвестно о массовых блокировках карт или счетов клиентов. В Сбербанке работает система защиты клиентов от мошенничества. Если операция вызывает сомнения, то к клиенту могут обратиться за подтверждением. Если клиент подтверждает операцию, она проводится. Также банк должен выполнять и требования законодательства по противодействию отмыванию денег. Напомним, что критерии проверки финансовых операций клиентов строго закреплены в законодательстве и бытовые переводы между гражданами не входят в периметр контроля», — сказали в пресс-службе банка.

В Бинбанке и Тинькофф банке пока комментарий не предоставили.

В конце сентября вступил в силу федеральный закон, обязывающий банки оценивать риски несанкционированных платежей по картам и счетам: в случае обнаружения признаков сомнительного перевода средств такая операция будет временно заблокирована с разрешения клиента; признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента устанавливает Банк России. Так, согласно закону, кредитные организации будут обязаны блокировать кредитные карты и электронные переводы со счетов клиентов на срок до двух рабочих дней, если у банка возникнет подозрение в том, что операция совершена без согласия владельца счета. Блокировка будет производиться только с разрешения клиента, с которым банк будет обязан незамедлительно связаться по телефону или электронным каналам связи и сообщить ему о подозрительной операции.

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