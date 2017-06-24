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Желток
24 июня 2017, 7:35
26

Савва Михайлов прокомментировал свое понижение в должности

На этой неделе известный молодежный лидер Савва Михайлов перешел из одного министерства в другое. Его назначение породило много вопросов и предположений. Мы решили поинтересоваться планами у него самого.

— Савва Анатольевич, многих удивило ваше недавнее назначение на должность замминистра по делам молодежи. Многие сочли, что это понижение — все-таки с 1-го зама министерства по развитию институтов гражданского общества до заместителя министра по делам молодежи. Для вас этот переход в министерство — понижение?

— Это большое доверие со стороны главы республики и правительства. Понижением не считаю, заместитель министра очень ответственная должность. В минмолодежи буду курировать семейную политику, вопросы демографии. Для меня это новое направление. Общественников в этом направлении хорошо знаю, надеюсь у нас все получится.

— Одновременно с вашим назначением появилась версия о том, что вас хотят назначить на пост министра после ухода нынешнего министра по делам молодежи Афанасия Владимирова в НВК.

— Это недостоверная, даже некорректная информация. Вообще золотое правило у госслужащего не обсуждать и не комментировать те или иные назначения. В моих планах хорошо отработать на этом поприще.

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Источник: Подробности: http://sakhaday.ru/news/svoe-naznachenie-ponizheniem-ne-schitayu-zamministra-po-delam-molodezhi-savva-mihajlov/
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