Саргылана Васильева: Горожане идут на выборы с весенним настроением

В Якутске отмечается рекордная явка избирателей на выборах президента России. Свой гражданский долг исполнили уже более 57 тысяч избирателей. О настроении якутян рассказала главный врач Якутской городской больницы №2 Саргылана ВАСИЛЬЕВА:

— Для меня выборы — это праздник. Хожу всегда, в детстве ходила на выборы вместе с родителями. Сегодня у горожан приподнятое, весеннее настроение. И это неудивительно. 18 марта — исторический день! Какой будет Россия зависит только от нас.