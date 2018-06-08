Саргылана Игнатьева избрана ректором АГИКИ на третий срок

Саргылана ИГНАТЬЕВА в третий раз избрана ректором Арктического государственного института культуры и искусств. Конференция научно-педагогических работников и представителей других категорий работников и обучающихся прошла 7 июня.

В этом учебном заведении она работает с 2000 года. Восемь лет работала деканом факультета информационных, библиотечных технологий и менеджмента культуры Арктического государственного института культуры и искусств (АГИКИ). В 2008 году она впервые была избрана ректором, благодаря активной поддержке коллектива, одержав победу над креатурой учредителей.

В 2013 году Саргылана Семеновна была повторно избрана ректором на пять лет.

И вот, спустя пять лет, коллектив вновь доверил ей возглавить АГИКИ на новый срок.

Поздравляем Саргылану Семеновну с избранием и желаем успехов всему коллективу.

СПРАВКА

Саргылана Семёновна Игнатьева

Ректор ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и искусств»

Родилась 24 июня 1963 года в селе Чаппанда Нюрбинского улуса.

В 1985 году окончила Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический институт по специальности «русский язык и литература».

В 2007 году окончила Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление», специализация «управление социальным развитием российского Севера».

В 1990 году начала свою трудовую деятельность в сфере культуры в Едином научно-методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы Министерства культуры Республики Саха (Якутия) в качестве методиста по детскому творчеству.

В 1994 году назначена заместителем директора Колледжа культуры и искусства Республики Саха (Якутия) и заведующей Учебно-консультационным пунктом Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств (ВСГАКИ), деканом Якутского факультета ВСГАКИ и в 1999 году – директором представительства ВСГАКИ.

2000–2008 годы – работала деканом факультета информационных, библиотечных технологий и менеджмента культуры Арктического государственного института культуры и искусств (АГИКИ).

В 2008 году избрана ректором Арктического государственного института культуры и искусств.

В 2013 году переизбрана на должность ректора Арктического государственного института культуры и искусств на второй срок.

В 2018 году переизбрана на должность ректора Арктического государственного института культуры и искусств на третий срок.

В АГИКИ Саргылана Игнатьева осуществляет преподавательскую и научную деятельность в качестве доцента кафедры менеджмента. Читает лекционные курсы по дисциплине «Инновационный менеджмент», возглавляет новое научное направление, связанное с развитием теории человеческого капитала и ее применением в сфере культуры.