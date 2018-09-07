Сардану Авксентьеву облили краской

Сегодня, 7 сентября известного политика Сардану АВКСЕНТЬЕВУ облили красой, сообщает YAKUTIA.INFO.

Случилось это во время субботника в Старом городе. Рядом с Сарданой Владимировной находились Яна УГАРОВА, главный редактор журнала «Журфикс», шоумэн Эдик ЯКУТ и другие. В разгар мероприятия неизвестный мужчина азиатской наружности, неприметно одетый, в медицинской маске подбежал к Сардане Авксентьевой, облил её белой краской и скрылся, сообщает издание.

«Сардана Авксентьева вскоре поехала домой переодеваться. Естественно, она расстроилась», — сообщили «Якутия.Инфо» в штабе кандидата.

Сардана Владимировна сообщила, что не собирается обращаться в полицию.