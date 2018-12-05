Сардана Саввина и Кыыдаана Игнатьева номинированы на всероссийскую премию «Headliner года»

Продюсер по продвижению якутских картин Сардана Саввина и художница Кыдаана Игнатьева принимают участие во всероссийской премии «Headliner года». Голосование завершится 15 декабря.

Художница, основательница ежегодных проектов по стрит-арту на фасадах зданий в Якутске Кыыдаана Игнатьева и продюсер по продвижению якутского кино на мировую арену Сардана Саввина выдвинуты в номинации «Культура и искусство».

Кыыдана Игнатьева является художницей, основательницей ежегодных проектов по стрит-арту на фасадах зданий Якутске, которые преобразили город. Благодаря Сардане Саввиной о якутском кино узнал весь мир, а картины якутских режиссёров получают признание на международных кинофестивалях.

Поддержать якутян можно на сайте award.head-liner.ru до 15 декабря. Абсолютный лидер народного голосования получит миллион рублей, а победители в номинациях — по 200 тыс. рублей.