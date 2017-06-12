Сардана Гурьева выступила на протестном митинге в Якутске

Руководитель Минобщества Сардана Гурьева выступает на митинге против коррупции в Якутске. comments powered by HyperComments Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bZ7rTlN0rQo

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