Сардана Авксентьева: «Я видела глаза людей, которых лишили выбора»

На днях побывала на собрании собственников одного из домов нашего города. В каком именно — не столь важно, так как картина, увы, пока типична.

Речь шла о ликвидации ТСЖ и выборе управляющей компании. Схема выглядела так: между мной и жильцами — стена из работников УК, за мной — группа поддержки так называемого «товарищества собственников жилья».

Обе эти группы перекрикивают всех, не давая жильцам вставить хотя бы слово и принять решение. Я видела глаза людей, которых фактически лишили права выбора. Так дело не пойдет.

Поэтому, во-первых, вышла на Министерство ЖКХ с инициативой создать в республике СРО управляющих компаний с целью дополнительного регулирования их деятельности.

Во-вторых, собрания собственников рекомендую проводить строго по реестрам реальных владельцев квартир, ограничивая влияние УК на ход собраний и голосования. Не секрет, что огромное количество домов «захвачено» управляющими компаниями по поддельным протоколам общих собраний.

Третье, горожане – создавайте в каждом доме советы многоквартирных домов, для контроля текущей деятельности УК. В-четвертых, мы разработаем механизм поддержки лучших советов МКД и управляющих компаний, ведь такие все же есть. Будьте активнее, по закону только вы имеете право голосовать и выбирать себе управляющие компании!