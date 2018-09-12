Сардана Авксентьева: Вряд ли кто из ключевых сотрудников мэрии сохранит свои посты

Новая власть города сообщила, откуда начнет кадровые пересменки

Избранная, но еще не вступившая в должность глава Якутска рассказала об этом в интервью News.Ykt.Ru. О первом кадровом назначении Сардана АВКСЕНТЬЕВА сообщила в соцсети: первым заместителем мэра станет бизнесмен Владимир ФЕДОРОВ, с которым был заключен предвыборный альянс.

Что касается дальнейших кадровых решений, избранная, но еще не вступившая должность глава столицы сообщила:

— Мы с Владимиром Юрьевичем в начале кампании посылали месседж о том, что каждый, кто понимает, кто его работодатель, может не беспокоиться и оставаться работать. Здесь есть специалисты своего дела.

Насчет ключевых должностей, у нас есть вопросы к финансовому блоку. В зависимости от того, как запустится тепло, решим кадровые вопросы в сфере ЖКХ. Я считаю, что мы должны пересмотреть градостроительную политику, в том числе в плане открытости и прозрачности. Думаю, мало что делается для поддержки малого и среднего бизнеса. Это направление тоже надо усилить. Исходя из этого, мы понимаем, что вряд ли кто из сотрудников на ключевых позициях сохранит свои должности.

Сардана Авксентьева ответила людям, которые считают, что она выдвинулась на этот пост, избегая возможного уголовного преследования в связи с делом гендиректора «Аэропорта Якутск» Николая МЕСТНИКОВА.

— Должность главы города не подразумевает никакого иммунитета. Если бы в отношении меня у правоохранительных органов были какие-то доказательства и материалы, то любой разумный человек на моем месте предпочел бы скрыться.

Сам факт выдвижения говорит об отсутствии страха и гарантирует, что нет никаких оснований для беспокойства. Скорее всего, такие предположения делали оппоненты, чтобы повлиять на мнение людей. Но, как видите, не сработало.

Первое интервью избранная, но еще не вступившая в должность глава города дала вместе со своим будущим первым заместителем Владимиром Федоровым, который заявил:

— Перед политиками у нас нет обязательств. Мы никому ничего не должны, кроме наших горожан.

Вероятно, это ответ на намеки о неких олигархах, связанных с Якутией, которые, якобы, профинансировали предвыборную кампанию Авксетьевой – Федорова с намерениями на будущие преференции.