Сардана Авксентьева возмущена

Сардана Авксентьева дала поручение разобраться в ситуации с замороженной муниципальной квартирой

В четверг утром, 22 ноября, первый заместитель главы Якутска Владимир Федоров провел совещание в Департаменте жилищных отношений, чтобы лично разобраться в данном вопросе. Владимир Юрьевич поручил в кратчайшие сроки восстановить квартиру и провести необходимый ремонт, утепление и полную замену поврежденной в результате воздействия низких температур сантехники и труб.

Напомним, еще в 2004 году был снесен деревянный дом с квартирой, принадлежавшей указанной семье. А накануне Департаментом жилищных отношений им была предложена для предварительного осмотра муниципальная квартира в плачевном техническом и санитарном состоянии.

«Ситуация находится на контроле у главы города. «Служба эксплуатации городского хозяйства» организует работу по ремонту квартиры. Будут заменены линолеум, дверные проемы, санузел, утеплят окна, добавят радиаторы, покрасят стены», – прокомментировал Владимир Федоров.

По словам первого заместителя, в течение недели, максимум десяти дней, будут созданы необходимые, нормальные условия для проживания, также будет решен технический вопрос по подъему инвалидной коляски в подъезд с улицы: специальное подъемное устройство, либо пандус.

«Мы также проведем служебное расследование по резонансному инциденту, виновным будет объявлено справедливое взыскание, вплоть до увольнения», – отметил заммэра.

Владимир Федоров в телефонном разговоре лично принес извинения семье Медянниковых.

«Мы проведем ревизию всего муниципального жилого фонда, чтобы знать, в каком состоянии находятся подобные объекты. Ошибки, накопленные в системе, будем исправлять. Недопустимо, чтобы ответственные за выполнение конкретных задач работники халатно относились к своим обязанностям, или неуважительно к жителям города», – резюмировал первый заместитель главы города.