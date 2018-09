Сардана Авксентьева: Спасибо!

View this post on Instagram

Спасибо! Всем, кто верил, и каждому в отдельности. За голос и за поддержку! Каждому сотруднику моего штаба Марине, Татьяне, Туйяне, Эмилю, Мире❤️ каждому наблюдателю! @fedorov_vladimir_yakutsk — это наша общая НАРОДНАЯ победа Я постараюсь оправдать ВСЕ ваши ожидания❤️