sardanaavksentieva Спасибо!
Всем, кто верил, и каждому в отдельности. За голос и за поддержку!
Каждому сотруднику моего штаба Марине, Татьяне, Туйяне, Эмилю, Мире❤️ каждому наблюдателю!
@fedorov_vladimir_yakutsk — это наша общая НАРОДНАЯ победа
Я постараюсь оправдать ВСЕ ваши ожидания❤️
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Сардана Авксентьева: Спасибо!
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