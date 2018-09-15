В эту субботу Сардана Авксентьева посетила пункт передержки безнадзорных животных по адресу: Очиченко, 57.

Избранная глава города вместе с Владимиром Федоровым ознакомилась с условиями содержания четвероногих и обсудила с работниками предприятия вопросы дальнейшего развития и благоустройства пункта, а также проблемы бродячих собак в целом.

Как пояснили смотрители питомника, всего с начала 2018 года бригадами было отловлено около 3 тысячи безнадзорных животных. Каждая собака в течение трех дней осматривается ветеринарными врачами, затем помещается в карантинную зону и только по истечении трех дней помещается в общие вольеры. На 10 дней содержания одной собаки выделяется 1,5 тысячи рублей.

У Сарданы Авксентьевой после посещения пункта возникли ряд вопросов системного характера, которые она намерена обсудить с широким кругом экспертов.