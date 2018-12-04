Сардана Авксентьева объяснила причину поездки в Японию

Глава Якутска Сардана Авксентьева находится в Японии с рабочим визитом в составе делегации республики. Она прокомментировала News.Ykt.Ru, почему решила поехать, несмотря на предвыборные заявления об отмене заграничных командировок.

Сардана Авксентьева, мэр Якутска:

— К конструктивной критике я отношусь с вниманием, но обсуждать домыслы не считаю необходимым. Это отнимает много полезного времени и не приносит положительных результатов. Что касается моих взглядов и принципов, то они неизменны, но иногда дело требует принятия таких решений. Город ни в чем не должен быть ущемлен, и тут мой имидж — дело второстепенное.

Моя поездка в Японию обусловлена подписанным распоряжением главы республики о составе официальной делегации Якутии. Отказ от участия означал бы, во-первых, нарушение субординации, что недопустимо в любой работе. Во-вторых — неуважение к принимающей стороне. Работа с потенциальными инвесторами по проектам, которые могут быть реализованы в городе, конечно, подразумевает личное участие в переговорах главы муниципального образования.

Речь идет о возможном участии японцев в проекте по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с планами по рекультивации старого мусорного полигона в Якутске и строительства нового. Второе направление — развитие системы «Умный город» с участием японских технологий, этот вопрос мы обсуждали с представителем японской компании «Мицуи» во время их визита в Якутск в ноябре.

В составе делегации Якутска два человека — я и руководитель департамента внешних связей и реализации инвестиционных проектов.

С момента вступления в должность я отменила четыре запланированные ранее командировки делегации Якутска на Аляску, в Испанию, Канаду и китайский Харбин. В Барселоне для участия в мероприятии по программе «ООН-Хабитат» за счет принимающей стороны, по моему поручению, принял участие заместитель по экономике. Итого с середины сентября по настоящее время экономия по командировкам составила порядка 1,5 млн рублей. В проекте бюджета 2019 года командировочные расходы делегаций города за пределы республики сокращены в общей сложности на 4,4 млн руб., представительские расходы — на 4,9 млн рублей.

Фото news.ykt.ru