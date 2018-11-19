Сардана Авксентьева обсудила с директорами школ и детсадов актуальные вопросы

В пятницу, 16 ноября, в Окружной администрации глава города Сардана Авксентьева встретилась с руководителями муниципальных образовательных учреждений.

Во вступительном слове Сардана Владимировна отметила важность сферы образования в жизни каждого горожанина. В этом году, благодаря программе государственно-частного партнерства, в декабре-январе будут введены школы №6, №25, №35 и школа «Айыы кыhата», также детский сад «Ивушка». Строительная готовность есть по детскому саду на ул. Пионерская, еще один садик откроется на 203 микрорайоне. По поддержке республики откроются ясельные группы на 203 микрорайоне, а также на ул. Билибина и Халтурина.

«Новые объекты сферы образования строятся в рамках программы государственно-частного партнерства, которая была внедрена Айсеном Николаевым, благодаря хорошей поддержке республиканских властей», – резюмировала мэр города.

Как подчеркнула глава, муниципальная программа образования города является ключевой в бюджете города Якутска и формирует основную долю в расходной части. «И это правильно, потому что речь идет о воспитании и образовании наших детей», – отметила Сардана Владимировна.

Глава рассказала собравшимся руководителям о существенном пересмотре позиции по бюджету 2019 года, изыскании дополнительных финансовых ресурсов для увеличения заработной платы в соответствии новым майским указом главы государства Владимира Путина. Отметим, В 2018 году республика компенсировала часть расходов на повышение зарплат бюджетников, но в новом году этот вопрос муниципалитеты должны решать самостоятельно, за счет собственных доходов. Таким же образом финансируется увеличение минимального размера оплаты труда.

«Общее увеличение по муниципальной программе развития образования города Якутска составляет 622 миллиона рублей по сравнению с утвержденным бюджетом2018 года. В 2019 году также предусмотрено софинансирование из республиканского бюджета на строительство новых зданий и выкуп помещений для сферы образования», — поделилась глава. Будет выкуплено 3 объекта под ясельные группы и 5 помещений под школы.

«Безусловно, это не решит все наши сегодняшние проблемы переполненности школ. Чтобы полностью снять этот вопрос нам нужно построить столько же школ, сколько мы имеем на сегодняшний день. То тем не менее с помощью федерального центра и республиканских властей программа продвигается и острота вопроса будет снижаться», – отметила Сардана Авксентьева.

Напомним, что ранее представители частных детских садов поставили перед главой города вопросы по увеличению субсидии для частных детских садов и введению субсидий в ясельные группы, которые принимают детей с 2 лет. Сардана Владимировна проинформировала собрание, что этот вопрос они обсудили с Айсеном Николаевым, предложения города в этой части будут внимательно рассмотрены.

«Образование, как и прежде, остается в числе приоритетных национальных проектов, которые реализуются на территории Российской Федерации. Президент страны поставил перед нами задачу войтив десятку лучших стран мира по уровню и качеству общего образования», — подчеркнула мэр.

Согласно недавнему указу о социально-экономическом развитии Якутии до 2024 года, по всей республике должны быть созданы не менее 20 тысяч новых учебных мест в общеобразовательных организациях – значительная доля из них в Якутске. Также Ил Дархан ставит задачу по ликвидации очередности дошкольного образования для детей в возрасте от двух до трех лет – подытожила свое выступление глава столицы.

На встрече выступил начальник управления образования города Якутска Алексей Семенов. Он поделился основными характеристиками муниципальной системы образования города Якутска, рассказал о целях и задачах дальнейшего развития отрасли. После чего участники встречи перешли к обсуждению вопросов повестки в режиме «свободного микрофона».

Одной из тем для обсуждения на встрече стал проект Постановления Правительства РС(Я) «О нормативах финансирования образовательных организаций». Руководители дошкольных и школьных учреждений обеспокоены предстоящими изменениями, они опасаются сокращения финансирования, что может сказаться на заработной плате работников.

В частности, заведующая МБДОУ д/с № 15 «Северные звездочки» Нина Горбунова от имени руководителей дошкольного образования подчеркнула важность режима работы дошкольных образовательных учреждений и сохранности контингента воспитателей. Она попросила главу города сохранить нормативы финансирования детского сада в режиме полного 12-часовогорабочего дня. Директор Саха политехнического лицея Надежда Тимофеева озвучила информацию о нормативах финансирования на одного обучающегося, численности административно-управленческого аппарата. Попросила содействия главы в данном вопросе, с целью не допустить сокращения нормативов финансирования.

Заместитель начальника управления образования города Тамара Попова проинформировала о развитии образовательных программ и проектов.

Рассмотрение озвученных на встрече вопросов и прозвучавших предложений взято на контроль Управлением образования столицы.

На встрече педагогической общественности представили трех новых руководителей. Заведующей детского сада №40 «Солнышко» назначена Арина Сергеева, директором школы №2 стал Василий Владимиров, директором городской национальной гимназии – Валентина Пермякова. Кроме того,коллеги поздравили директора школы «Айыы кыhата» Лидию Шамаеву с присвоением статуса юридического лица, ранее школа была филиалом ЯГНГ.