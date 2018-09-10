Сардана Авксентьева лидирует на выборах мэра Якутска

На этот час получены предварительные данные из 84 избирательных участков Якутска. На 74 участках выигрывает Сардана АВКСЕНТЬЕВА. На 10 – Александр САВВИНОВ. Разрыв составляет около 12%. Всего в Якутске 117 избирательных участков. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82