Сардана Авксентьева лидирует на выборах мэра Якутска

На этот час получены предварительные данные из 84 избирательных участков Якутска. На 74 участках выигрывает Сардана АВКСЕНТЬЕВА. На 10 – Александр САВВИНОВ. Разрыв составляет около 12%.
Всего в Якутске 117 избирательных участков.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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