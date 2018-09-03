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3 сентября 2018, 15:00
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Сардана Авксентьева и Владимир Федоров — Идеальная политическая пара

Владимир Федоров после снятия его кандидатуры с предвыборной гонки за кресло мэра официально объявил о поддержке Сарданы Авксентьевой. Они вместе проводят встречи, общаются с населением и утверждают, что «голосуя за Сардану – голосуешь за Федорова».

На чем держится тандем, который в народе прозвали «Скалли и Малдер», чем будет заниматься Федоров, если Аксентьева станет мэром и кто их «крышует», мы спросили у них лично.

Городу нужны прораб и хозяйка

  — Многие считают, что ваш тандем образовался благодаря родству, дочь Авксентьевой вышла замуж за сына Федорова…

С.А. Кто-то пустил слух в ватсапе. Мне даже отправляли поздравления с тем, что моя дочь стала членом семьи Федоровых. Это не соответствует действительности. Мой зять – молодой перспективный архитектор из другой хорошей семьи.

 Как можно охарактеризовать ваш политический тандем?

С.А. Всегда говорят, что одна голова хорошо, а две — лучше. Владимир Юрьевич явный пассионарий, человек, за которым идут, борец. Я, возможно,  не такая яркая и харизматичная, но зато прагматичная и рациональная, что для хозяйства тоже полезно.

Его видение проблем через практический 15-летний опыт депутатской деятельности от самого сложного Сайсарского округа и мой реальный опыт управления процессами в муниципалитете, подкрепленный их глубокими пониманиями, дают хорошие пропорции здравого смысла, практичности и понимания ситуации в целом.

В.Ф. Женская мудрость, терпимость, внимание к деталям, мой напор позволят нам вместе решать вопросы более качественно. Мужчины начинают масштабировать и перестают уделять внимание деталям, делегируют и бросают контроль, стремясь к новой цели. Сардана умеет выбирать из общего главное. Если я хочу сделать все сразу и за один сезон, то Сардана выбирает стратегическую задачу и идет шаг за шагом к ее реализации. Это приводит к ценному продукту.

Городу нужны прораб и хозяйка. Проголосовав за Сардану, горожане выбирают два в одном.

— Сколько вы зарабатываете, неужели зарплата мэра больше зарплаты руководителя успешной коммерческой структуры?

С.А. Мои доходы, как и доходы Владимира Юрьевича, опубликованы на сайте ЯТИК.

Насколько мне известно, официально зарплата мэра составляет порядка 160 тысячи рублей в месяц. Другой вопрос, что у него есть командировочные, представительские и прочие расходы, которые я упраздню.

Зарплата не является мотивом моего выдвижения. Меня возмущает то, что муниципалитет делает миллиардные долги, как расходуется бюджет, какие приоритеты ставит город, принимая программы. 500 млн на экосистему и IT против 10 млн на поддержку малого и среднего бизнеса, про бюджеты на поддержку ветеранов и людей с ОВЗ даже говорить стыдно. Так быть не должно!

— Какую роль Сардана Владимировна отвела Владимиру Юрьевичу в новой мэрии?

С.А. Любую, которой Владимир Юрьевич решит заниматься. Конечно, для меня было бы идеально, если бы он пошел первым замом, хозяйственник близкий к людям, разве можно придумать кандидатуру лучше? Но боюсь для него это слишком мелко.

В.Ф. Любой работой, которая была бы полезна для города, и в первую очередь для горожан, я готов заниматься. Те проекты, которые у меня есть, полностью совпадают с проектами Сарданы.

— Как будете решать вопросы, в которых расходитесь, например, с бродячими животными?

С.А. При всей общности программы видения, есть вопросы, в которых мы расходимся. Мы дискутируем, полемизируем. Как мужчина, он более конкретен и жесток.  Я же, как женщина, более сострадательна. Я вижу более долгий, но более гуманный путь. Стерилизация безнадзорных животных, содержание в пунктах передержки совместно с заинтересованными настоящими общественными организациями по защите животных. Это непростой вопрос, это дорого. Но я не воспринимаю убийство животных.

В.Ф. Вопрос с собаками мы отдельно обговорим. Я считаю, нужен аутсорсинг, делегировать необходимо предпринимателям города, это даст и занятость, и налоги. И будет с кого спрашивать. Следить за этим должны неравнодушные общественники.

Сейчас этим вопросом занимается «ЖилКомСервис», но собаки не мусор, такой подход крайне неэффективен.

Доржиев, Олейников, Местников

Местникову инкриминируют взяточничество, а вас представляют серым кардиналом. Какая у вас была роль при нем?

С.А. Пока человек не осужден, называть его «взяточником» никто не имеет права. Я о его аресте узнала ровно так же, как все остальные, из новостей. Мою роль при нем излишне демонизируют в последнее время. Я была начальником штаба Местникова, когда он как кандидата от «Единой России» участник праймериз баллотировался в Госсобрание Ил Тумэн.

Сейчас я не его заместитель, не финансовый директор, не главный экономист, даже не руководитель подразделения, которое является отдельным юр лицом. В моем ведении гостиница, цех бортового питания, ресторан и пара кафе. Над нами есть бухгалтера, финансисты, экономисты.

Когда говорят, что Авксентьева все решала и рулила – это откровенное вранье. На самом деле в аэропорту на первом месте производство. Реально  рулят, решают и занимаются основной деятельностью производственные службы, которые работают круглосуточно.

 — А какие отношения у вас были с Доржиевым и Олейниковым? К земельным скандалам того времени часто приписывают и ваше участие.

С.А. Я при Заболеве была зам мэра, руководила работой аппарата. Кадастровые, земельные и любые другие имущественные отношения не входили в круг моих должностных обязанностей. Это понимает любой человек, знакомый с устройством муниципального или госаппарата.

 Вершители судеб

Критикуя, предлагай. Вы резко высказываетесь о работе администрации города. Значит ли это, что нынешним сотрудникам мэрии стоит подыскивать работу?

С.А. Я не думаю, что нынешним сотрудникам мэрии стоит беспокоиться, если они работают хорошо и эффективно. Эти характеристики являются основополагающими для любого органа муниципальной власти. Если люди понимают, что они живут за счет средств налогоплательщиков, ведь государственные деньги — средства налогоплательщиков, твои, мои, его. Понимают, что их хозяин, который им платит зарплату — это горожанин, и чтобы он был доволен, нужно нормально работать, то они остаются и работают.

Если же они считают себя вершителями судеб, на вершине власти, то конечно нет. Цель работы муниципальных служащих очень простая – удовлетворить потребности горожан. Тут не надо мудрить. И вообще жизнь гораздо проще, чем кажется. Ближе к 50 годам это понимаешь.

Админ ресурс

— Ни для кого не секрет, что оппозиции сейчас несладко, не смотря на непопулярность партии власти, административные рычаги огромные. С какими сложностями пришлось столкнуться в рамках кампании?

С.А. Все муниципальные учреждения закрыты для проведения встреч, бюджетники напуганы и находятся под давлением. Это не мешает нам встречаться в независимых коллективах или где руководитель занимает независимую позицию, никто не мешает нам встречаться с горожанами во дворах и на улицах.

— Но ведь независимых площадок и горожан меньшинство.

С.А. Я не уверена, что их меньшинство. В Якутске более 30 средних предприятий, в которых трудятся 3000 человек, 3000 микропредприятий, в которых трудится 20 000 человек и еще порядка 15 000 индивидуальных предпринимателей. Порядка 40 000 взрослых горожан работают на предприятиях малого и среднего бизнеса, это 20% населения. В 2016 году эти люди внесли 2 млрд рублей УСН и ЕНВД, это 27% собственных доходов. 40% всех предпринимателей Якутии проживают в городе Якутске. Это официальные данные, опубликованные самой мэрией.

Объем товаров и услуг, произведенных собственными силами 42 млрд рублей, всего оборот всех предприятий малого и среднего бизнеса 78 млрд. При этом поддержка предпринимательства муниципалитетом составляет 10 млн рублей в год. Выделяется на участие в ярмарках, экспозициях и пр. Считаю, это вообще не поддержка. Я не хочу называть их дойной коровой, но другого эпитета сложившейся ситуации подобрать не могу.

Хотелось бы обратить внимание на отсутствие поддержки не только предпринимателей, но и многодетных семей. Человеческий, денежный, трудовой ресурсы никак сегодня не поддерживаются. Это необходимо менять!

Поддержим местных?

— Многие голосуют по национальному признаку. Вы при этом закончили якутскую школу, прекрасно владеете обоими языками, а Владимира Юрьевича поддерживает русский электорат.

С.А. Я первые годы своей жизни провела в военном городке одной из союзных республик бывшего СССР, там понятия национализм нет вообще. Это закрытое микрогосударство, в котором каких национальностей только не было. Говорят, все впитывается с молоком матери, так вот я с молоком матери не воспринимаю и не делю людей по внешнему виду, национальности. Я за то, чтобы у всех были равные права и возможности, вне зависимости от цвета глаз и кожи, вероисповедания, кулинарных предпочтений и пр. Я делю людей на порядочных, честных, трудолюбивых, и на людей, у которых эти качества отсутствуют. Я не продвигаю идею гендерного неравенства, но я и не феминистка. Все мы люди, и все решает человек.

— А местным предпринимателям стоит ждать преференций в случае вашего избрания?

—  Существующая система торгов и конкурсов не позволяет отбирать подрядчиков по принципу местный — не местный. При этом знакомые предприниматели говорят, не надо нам помогать работать, главное – не мешайте. Думаю, как только станут равными условия для всех, выгоднее  станет работать с местными предприятиями.

Нужны миллиарды

— Поговаривают, что основной мотив выдвижения и поддержка Федорова – предстоящий распил 24 млрд на расселение и снос. Что будете делать с этими деньгами?

С.А. Да, это и есть наш основной мотив!

Большая часть этих денег должна попасть в город Якутск. Необходимо проследить, чтобы эти деньги использовались строго по назначению и прозрачно. Оптимизировать затраты. Строить только силами местных компаний, чтобы все деньги остались в республике.

В.Ф. При реализации программы расселения особое внимание стоит уделить контролю за работами по благоустройству прилегающих территорий, водоотведению, наличию парковочных мест и детских площадок, актам скрытых работ, нормативам по сан точкам.

Градостроительные нормы на благоустройство необходимо пересмотреть, чтобы на 1 жителя дома приходилось 15 кв м по озеленению

 — Кому отдадите голос в выборах на пост Ил Дархана?

С.А. Мы всей семьей проголосуем за Айсена Николаева.

В.Ф. Я от своих слов не отказываюсь. Весной сказал ему, что я в любом случае поддерживаю его выдвижение, с тех пор ничего не изменилось.

Кто крышует?

— Говорят, кризис вызвал активность криминальных кругов, они снова делят город и рвутся к власти через некоторых ваших оппонентов.

С.А. Вы правы. Это чувствуется через предвыборную полемику, в которой присутствует некая специфическая психология. Я спрашиваю: «Ребята, откуда муниципальный долг в 3 млрд рублей?». Получаю ответ: «Ее надо посадить!».

«Как будете пересматривать работу, которая привела к долгам? Как собираетесь оптимизировать расходы?». Ответ приходит устами беглой чиновницы на каналах оплаченных штабами оппонентов. Мне инкриминируются несуществующие бесплатные квартиры и дела, к которым я не имею никакого отношения.

Сейчас ко мне на работу пришла транспортная полиция, требуют все договоры с 2016 по 2018 годы. Очень торопятся получить их до конца дня перед предстоящим финалом дебатов, рассчитывают сделать громкое заявление об уголовном деле, которого у них нет и быть не может.

Вот такая дискуссия. Посадить, запереть, закрыть. Ребята, не 37-ой год, научитесь нормально разговаривать. Хватит нести бред!

Наша крыша – это простой горожанин. Это неожиданно мощная поддержка. Везде, куда бы я не пришла, будь то аптека, курьерская служба, магазин, больница, школа. Даже путем сообщений в соцсетях, обращений в приемную, звонков люди выражают желание помочь. Не только словом. Кто-то готов присоединиться к работе штаба, кто-то специально остается в городе, перенося отпуск, чтобы проголосовать, другие по своей инициативе агитируют друзей и знакомых, делают ролики в поддержку, пишут комментарии на новостных сайтах. Под новостью про дебаты в полемике меня обвиняют в купленных ботах. Отрадно, что ни одного бота мой штаб не покупал, это реальные люди и их честный выбор. 9 сентября я очень надеюсь, все придут на выборы и вернут город народу.

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата на должность главы городского округа «город Якутск» Авксентьевой Сарданы Владимировны

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