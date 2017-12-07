Санкт-Петербург и Якутия в сфере культуры

6 декабря начались Дни Республики Саха (Якутия) в Санкт-Петербурге, посвященные 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 95-летию образования Якутской АССР и 25-летию Конституции республики.

В мероприятиях, которые призваны дать целостное преставление об истории самого крупного субъекта Российской Федерации, принимает участие делегация из республики, возглавляемая Ил Дарханом Егором Борисовым.

В рамках деловой программы Дней Якутии в Смольном северной столицы состоялась встреча губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и главы Якутии Егора Борисова.

Министр культуры и духовного развития РС (Я) Владимир Тихонов рассказал о сотрудничестве Якутии и Санкт-Петербурга в сфере культуры.

Соглашение, между Правительством Республики Саха (Якутия) и Правительством Санкт-Петербурга о сотрудничестве в сфере культуры, которое было заключено 27 декабря 2012 года, успешно реализовано, поскольку Санкт-Петербург, как культурная столица России, имеет общепризнанный большой ресурс для развития культуры страны в целом.

1) За эти 5 лет возможность представить достижения культуры и искусства Якутии на всемирно известных театральных и концертных площадках Санкт-Петербурга способствовала значительному росту профессионального исполнительского мастерства артистов Якутии. Так, например, симфонический оркестр Филармонии Якутии им. Галины Кривошапко ежегодно выступает с концертом в Мариинском театре, что является также признанием высокого профессионального уровня наших музыкантов. Государственный ансамбль скрипачей Республики Саха (Якутия) «Виртуозы Якутии» давал концерты в лучших залах Санкт-Петербурга. В спортивном комплексе «Сибур Арена» проходил гастрольный тур «Тепло вечной мерзлоты» Государственного цирка Республики Саха (Якутия) имени Марфы и Сергея Расторгуевых. В 2016 году в Мариинском театре состоялись гастроли Театра оперы и балета имени Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона, посвященные 25-летию со дня образования, где была показана опера Бородина «Князь Игорь».

В свою очередь Санкт-Петербург все чаще дарит свое искусство якутянам: Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева ежегодно расширяет географию своей региональной программы. В этом году артисты Академии молодых солистов Мариинского театра выступали не только в г. Якутске, но и в городах Нерюнгри и Алдан.

В период с 19 по 21 августа 2016 г. прошла культурная программа Дней Санкт-Петербурга в Республике Саха (Якутия). В рамках культурной программы в г. Якутске в Государственном академическом русском драматическом театре имени А.С. Пушкина состоялась выставка петербургского фотохудожника Алексея Сильникова «Волшебный Петербург» и состоялась премьера спектакля «Пиковая дама» Театра «Кукольный формат».

2) В истории России Санкт-Петербург всегда был форпостом освоения Арктики, исследования фольклора и культуры северных народов. Потому Республика Саха (Якутия), имея огромный исторический потенциал и живые народные традиции, продолжает и развивает наше сотрудничество и в этом направлении. Так, Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера имени Е.Ярославского в тесном контакте сотрудничает с Музеем антропологии и этнографии имени Петра Великого и Российским государственным музеем Арктики и Антарктики.

В 2016 году, в рамках 115-летия со дня рождения народного певца, сказителя, фольклориста С.А. Зверева-КыылУола состоялся целый ряд мероприятий республики в Санкт-Петербурге. В Доме молодежи «Рекорд» прошел концерт Национального театра танца Республики Саха (Якутия) им. С.А. Зверева-КыылУола, в Эрмитажном театре был показан спектакль «Куллустай Бэргэн», в Российском государственном педагогическом университете имени А.Герцена прошла выставка «Певец Земли Олонхо».

3) Культура Санкт-Петербурга и Якутии активно сотрудничают и по современным инновационным направлениям:

С мая 2013 года в Национальной библиотеке Республики Саха (Якутия) действует Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.

11 лет на базе Национального художественного музея Республики Саха (Якутия) реализуется проект «Русский музей: виртуальный филиал», единственный в Российской Федерации информационно-образовательный центр. Сегодня на территории республики действуют 13 рабочих станций проекта «Государственный Русский музей: виртуальный филиал» в 11 районах (улусах). Благодаря проекту Русского музея возникла идея создания аналогового проекта «Виртуальный филиал Национального художественного музея Республики Саха (Якутия)».

Всем известен феномен якутского кинобума, мы благодарны Ленфильму за постоянное внимание и активное содействие развитию регионального кино России!

4) Санкт-Петербург – крупнейший образовательный центр России. Ежегодно многие студенты получают профильное образование в вузах культуры и искусства, а студенты из Якутии участвуют в фестивалях и конкурсах. Один лишь факт, что студенты Якутского хореографического колледжа имени Аксении и Натальи Посельских завоевывают призовые места в ежегодном Международном конкурсе артистов балета «Молодая Россия Гран-при», Международном балетном конкурсе ВАГАНОВА ПРИКС (Vaganova-PRIX) вселяет в нас чувство гордости за наших педагогов и труд студентов.

5) Активное участие делегации Республики Саха (Якутия) в Санкт-Петербургском международном культурном форуме раскрывает новые перспективы для взаимообогащения и развития культур наших народов. Нам есть что сказать и показать друг другу. Сотрудничая, мы совместно укрепляем и развиваем единое культурное пространство многонациональной России!

6 декабря состоялась передача белого медвежонка Хаарчааны из зоопарка «Орто Дойду» в Ленинградский зоопарк.

В Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого в Санкт-Петербурге презентован исторический альбом «Пути великих свершений». В выставочном центре Союза художников Санкт-Петербурга в рамках Дней Якутии открылась выставка народного художника республики Юрия Спиридонова «Образ Арктики».

8 декабря в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоится гала-концерт мастеров культуры и искусств Якутии, 9 декабря день будет посвящён якутскому кино.

Мероприятия Дней Якутии в Санкт-Петербурге завершатся концертом Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) им. Г.М. Кривошапко в концертном зале Мариинского театра.