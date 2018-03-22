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22 марта 2018, 9:20
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Санита Ай: Театр эстрады пришлось брать штурмом

Весна в Якутск приходит с песней! 24 марта в Театре оперы и балета состоится первый большой сольный концерт «Сибэкки буоламмын сурэххэр тыллыа5ым» самой нежной и романтичной певицы – Саниты Ай. Пока Санита и ее команда работают в режиме нон-стоп над самым важным в ее жизни концертом, мы приглашаем вас вспомнить, с чего начиналась ее музыкальная история. 

Софья Николаева – Санита Ай родом из воспетого в песне знаменитого села Тойбохой Сунтарского района. С раннего детства Соня мечтала стать артисткой. С трех-четырех лет она пела, танцевала, читала стихи, занималась спортом, участвовала в художественной самодеятельности. Неудивительно, что ни одно мероприятие на сцене районного дома культуры не обходилось без звонкоголосой Сонечки.

После школы, в 2005 году, она поступила в Якутский колледж культуры и искусств на только что открывшееся эстрадное отделение, студентов на свой курс тогда набирал мэтр якутской эстрады Егор Неустроев.

Сегодня Софья с теплотой и благодарностью вспоминает годы учебы: «Колледж стал для нас вторым домом, местом, где каждый студент ощущал себя под защитой, под крылом дружного коллектива преподавателей во главе с замечательным директором, нашей дорогой Аграфеной Дмитриевной Макаровой.

 

Колледж дал нам профессию, здесь мы  обрели друзей, с которыми идем по жизни и сегодня.  Даже псевдоним Санита Ай придуман в стенах колледжа.  Моя соседка по комнате, задорная Панна Явловская любила звать меня на все лады: Соня, Софа, Сонечка, Са-афи-и-ия и, наконец, Санита. Это имя как-то закрепилось и стало моим сценическим именем».

Театр эстрады брали штурмом

Шел 2009 год. Три года учебы пролетели как миг. Прошел выпускной, настало время приспосабливаться ко взрослой жизни. С первого раза не получилось — в театре эстрады с распростертыми объятиями выпускницу колледжа никто не ждал. Будучи девушкой неробкого десятка, Соня запаслась терпением и решила брать театр штурмом. Для начала подстраховалась и устроилась в ресторан официанткой-посудомойкой, а все свободное от работы время обивала пороги театра. Оптимизму девушки можно лишь позавидовать. Зная, что все вакансии давно и прочно заняты, она четыре месяца продолжала наведываться в отдел кадров ГТЭ, завела знакомства среди артистов и режиссеров, и, в конечном итоге, получила долгожданное приглашение на кастинг.

Выступать перед комиссией было непросто, не сразу Соня приглянулась мастодонтам эстрады. Однако четыре месяца штурма продолжали давать плоды, ее заметили, ее запомнили и разглядели потенциал! Согласитесь, наметанный глаз Амгалены Барашковой и Евгения Охлопкова не подвел.  Так по настоянию режиссеров Соня была принята в труппу Государственного театра эстрады.

Шуры-муры или любовь не с первого взгляда

Новоиспеченная артистка театра с легкостью влилась в коллектив. Полным ходом шла подготовка к открытию сезона. Во время одной из репетиций Соня ощутила на себе пристальный взгляд и поняла, что у нее появился поклонник.

«Помню как долго он не решался ко мне подойти. Волновался или, может, обдумывал план действий. И вот в один прекрасный день Эрхаан возьми да предложи мне совместные гастроли по республике. Я отказалась. Во-первых это было как-то неожиданно, во-вторых я все еще подрабатывала официанткой и просто так уйти не могла. Поэтому мы только обменялись номерами и все, — вспоминает Санита первые знаки внимания будущего мужа. — Через несколько дней в мое дежурство он уже сидел в ресторане. Заказал кофе, спросил сколько зарабатываю и ушел, даже чаевых не оставил».

Позже от Эрхаана поступило еще одно «дельное предложение». По словам Саниты оно звучало примерно так:

«У меня освободилась вакансия помощницы по хозяйству. Ты согласишься мыть полы в моей съемной  комнате? Плачу твои ресторанные 600 рублей».

Предложение осталось без ответа, а лишь повергло в дикий смех нашу героиню.

За вторым последовало третье. В то время Эрхаан работал арт-директором в одном из развлекательных центров Якутска. Артист стал приглашать Саниту на выступления, всячески поддерживать. Потом последовали совместные гастроли, проекты театра… так  началась дружба, которая со временем переросла в любовь. Говорят, что именно отношения, переросшие из дружбы в любовь, считаются самыми крепкими, и наша героиня это с уверенностью подтверждает. Через год отношений пара решила жить вместе. В той самой съемной комнатушке душа в душу стали они жить вчетвером – Соня, Аркадий, 10-летний сын певца от первого брака Айтал и сын Саниты Андрюшка. Окрыленные любовью, заботой о детях и нежностью друг к другу артисты с головой ушли в работу. С самых первых дней, на радость поклонников якутской песни, артистов не покидают вдохновение и творческий подъем.

В 2011 году Санита Ай и Эрхаан сыграли свадьбу-концерт. Свидетелями соединения двух пламенных сердец стали многочисленные зрители, земляки, родные, друзья и коллеги артистов. Режиссером креативной свадьбы выступила Амгалена — Нотара Барашкова.

Сегодня Санита Ай и Эрхаан известны как самая романтичная, крепкая пара современной якутской эстрады. Супруги  воспитывают троих прекрасных сыновей. Семья живет  в большом, красивом  доме, в котором каждый день рождаются новые песни о счастливой любви.

О концерте

Софья – артистка, общественница, жена, многодетная мама — в каждой позиции она старается быть идеальной.  Себя она называет перфекционисткой:

«Люблю порядок, качество и всегда иду до конца, стремлюсь довести до победы любое начатое дело. Для меня важна каждая деталь, ведь из этих казалось бы мелочей состоит имидж артиста. Сейчас моя цель – концерт».

Первыми, кто поддержал певицу в решении выступать на главной сцене республики стали ее земляки — сунтарцы, те самые, что славятся у нас в республике особенной сплоченностью. В землячестве «Тумэр субэ» состоят такие же патриоты Сунтар как сама Софья, и потому их доброе слово особенно важно и ценно для артистки.

Первый сольный проект за девять лет творчества обещает стать поистине масштабным. Концепция сольника держится в секрете. Однако известно, что он будет состоять из пяти частей и пяти совершенно контрастных образов.

В программу «Сибэкки буоламмын сурэххэр тыллыа5ым» вошли избранные, полюбившиеся зрителям номера и совершенно новые песни в исполнении Саниты Ай. Достойную компанию звездной маме ритмично и мелодично составят любимый супруг и сын Ча5ыл.  Также в этот  день, поздравить Саниту и спеть с ней дуэтом, на сцену выйдут именитые гости и коллеги певицы – ее преподаватель и наставник  Егор Неустроев,  кумир юности Павел Семенов, Анатолий Горохов, Айгылаан, Леонид Анциферов.  Руководит процессом режиссер Амгалена Барашкова, которую в пору сегодня назвать крестной мамой Саниты на эстраде.

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Источник: Анастасия РЕБРОВА
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