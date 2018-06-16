Сандаминович призван в обновляемую власть

Об этом сообщает в своем триттере врио главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.
КУПРИЯНОВ Юрий Степанович освобожден от должности постоянного представителя Республики Саха (Якутия) в Москве. Новый постпред — ФЕДОТОВ Андрей Сандаминович.
Пока не ясно, будет ли как-то востребован Юрий Степанович, который считался кандидатом на пост спикера в новом созыве Ил Тумэна. Праймериз в родном Мегино-Кангаласском улусе он выиграл с блеском.
58-летний Андрей Сандаминович в последний раз мелькал в информационном поле Якутии во время выборов в Ил Тумэн пять лет назад. Тогда он не смог пройти в парламент. Федотов по якутским меркам считается олигархом.
В правительстве Айсена НИКОЛАЕВА, где делается ставка на профессионалов, он выглядит логично. Человек возглавлял налоговые службы в регионах – Якутии и Башкортостане.
Живет в Москве, успешно ведет свой бизнес, занимается крупными проектами.