Сандаминович призван в обновляемую власть

Об этом сообщает в своем триттере врио главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

КУПРИЯНОВ Юрий Степанович освобожден от должности постоянного представителя Республики Саха (Якутия) в Москве. Новый постпред — ФЕДОТОВ Андрей Сандаминович.



Пока не ясно, будет ли как-то востребован Юрий Степанович, который считался кандидатом на пост спикера в новом созыве Ил Тумэна. Праймериз в родном Мегино-Кангаласском улусе он выиграл с блеском.

58-летний Андрей Сандаминович в последний раз мелькал в информационном поле Якутии во время выборов в Ил Тумэн пять лет назад. Тогда он не смог пройти в парламент. Федотов по якутским меркам считается олигархом.

В правительстве Айсена НИКОЛАЕВА, где делается ставка на профессионалов, он выглядит логично. Человек возглавлял налоговые службы в регионах – Якутии и Башкортостане.

Живет в Москве, успешно ведет свой бизнес, занимается крупными проектами.