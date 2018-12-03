Самый вкусный фестиваль подвел итоги

В рамках туристического фестиваля «Зима начинается с Якутии» с 29 ноября по 2 декабря состоялся V-ый юбилейный гастрономический фестиваль «Вкус Якутии». 11 участников — ресторанов и кафе предложили более тысячи блюд, приготовленные из местных экологически чистых продуктов, жителям и гостям Якутска.

Торжественное награждение состоялось 2 декабря на подведении итогов Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии» в Центре спортивной подготовки «Триумф»

Кто же победил? Смотрите сюжет юнкора Яны Яковлевой: