Самый вкусный фестиваль подвел итоги

В рамках туристического фестиваля «Зима начинается с Якутии» с 29 ноября по 2 декабря состоялся V-ый юбилейный гастрономический фестиваль «Вкус Якутии». 11 участников — ресторанов и кафе предложили более тысячи блюд, приготовленные из местных экологически чистых продуктов, жителям и гостям Якутска.
Торжественное награждение состоялось 2 декабря на подведении итогов Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии» в Центре спортивной подготовки «Триумф»
Кто же победил? Смотрите сюжет юнкора Яны Яковлевой:
Источник: Яна Яковлева, Детский пресс-центр фестиваля "Зима начинается с Якутии".