Самый красивый борец уехал из Якутии навсегда

Недолго теплилась надежда в сердцах поклонниц самого красивого борца Якутии Айаала Лазарева после расставания с очаровательной спортсменкой Юлией Кобяковой. Сегодня Айаал сообщил в своем Instagram, что уехал на ПМЖ. Судя по его последним публикациям предположительно в США. Также Айаал не отрицает, что возможно попробует себя в смешанных боевых искусствах (ММА).
Фото из Instagram
Источник: SAKHALIFE.RU
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