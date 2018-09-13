Самый красивый борец уехал из Якутии навсегда

Недолго теплилась надежда в сердцах поклонниц самого красивого борца Якутии Айаала Лазарева после расставания с очаровательной спортсменкой Юлией Кобяковой. Сегодня Айаал сообщил в своем Instagram, что уехал на ПМЖ. Судя по его последним публикациям предположительно в США. Также Айаал не отрицает, что возможно попробует себя в смешанных боевых искусствах (ММА).

Фото из Instagram