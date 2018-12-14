Самый известный визажист приедет в Якутск

Непревзойденный мастер своего дела, гуру мейкапа Гоар Аветисян проведет для местных визажистов, стилистов Шоу красоты.

Несмотря на свой достаточно молодой возраст девушка стала самым известным визажистом. За ее работами в социальной сети Instagram следят более 5,5 миллионов подписчиков не только в нашей стране, но и за рубежом. И ведь неспроста, так как стилист способна преобразить человека до неузнаваемости. Многие мечтают попасть к ней. И вот сбылась мечта якутянок.

Гоар оповестила о том, что вместе со своей командой @goaravetisyan_beauty вылетает в небольшой тур по Сибири. Во время которого она проведет мастер- классы в Новосибирске, Якутске и Иркутске.

😱😍😍😍😍😍 пожелайте нам удачи плиз ❤🙏🏻 переживаем и волнуемся, так как увидим эти города впервые 😱😍😍😍✈✈✈✈✈ P.s.: вся команда и я с ног до головы в термобелье и шерстяных трусах 😂😂😂❤❤🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 P.p.s.: как думаете , как нас встретят там?) и что стоит успеть посмотреть в этих городах ?❤🙏🏻✈

По слухам один билет на это мероприятие стоит больше 10 тысяч рублей.

Напомним, что Гоар Аветисян этой весной преобразила якутянку Ирину Павлуцкую.